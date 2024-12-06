سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2024 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي.. تستمر أسعار العملات في البنوك المصرية بتحديثاتها المستمرة، حيث يهتم العديد من المواطنين بمعرفة سعر الريال السعودي نظرًا لأهميته في التحويلات المالية والسفر لأداء العمرة أو الحج، وتقدم الموجز اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2024 تفاصيل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة خلال التعاملات الصباحية.

متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن متوسط سعر صرف الريال السعودي اليوم ليسجل:

13.24 جنيه للشراء.

13.28 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك المصرية، كالتالي:

13.27 جنيه للشراء.

13.32 جنيه للبيع.

الريال السعودي



سعر الريال السعودي في بنك مصر

بنك مصر أيضًا حافظ على أسعار مماثلة للبنك الأهلي المصري:

13.27 جنيه للشراء.

13.32 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية، فقد جاءت أسعار الريال السعودي أعلى قليلاً:

13.28 جنيه للشراء.

13.33 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل البنك التجاري الدولي أسعارًا تنافسية للريال السعودي:

13.29 جنيه للشراء.

13.32 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي التجاري

قدم مصرف أبوظبي التجاري أسعارًا أقل مقارنة ببعض البنوك الأخرى:

12.92 جنيه للشراء.

13.25 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل بنك البركة الأسعار التالية للريال السعودي:

13.23 جنيه للشراء.

13.33 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وأخيرًا، سجل بنك قناة السويس نفس أسعار الشراء والبيع مثل بنك البركة:

13.23 جنيه للشراء.

13.33 جنيه للبيع.



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