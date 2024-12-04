سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا في التعاملات البنكية والسوق السوداء اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، حيث بلغ متوسط سعر الشراء 13.23 جنيه، وسعر البيع 13.10 جنيه، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بقيمة 0.05 جنيه مقارنة بسعر الأمس الذي كان 13.28 جنيه.

وفي البنوك المصرية، سجل البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر للشراء بقيمة 13.24 جنيه، بينما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل بنك للبيع بسعر 13.23 جنيه. أما في البنك المركزي المصري، فقد استقر سعر الشراء عند 13.257 جنيه وسعر البيع عند 13.219 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

ويرصد موقع "الموجز" أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك العاملة في مصر، وذلك وفقًا لما أظهرته المواقع الرسمية للبنوك، شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم في البنوك المصرية المختلفة، وجاءت الأسعار في البنوك كالتالي:

البنك الأهلي المصري:

سجل سعر الشراء 13.24 جنيه، وسعر البيع 13.19 جنيه.

بنك مصر:

بلغ سعر الشراء 13.24 جنيه، وسعر البيع 13.19 جنيه.

بنك القاهرة:

سجل سعر الشراء 13.25 جنيه، وسعر البيع 13.19 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

جاء سعر الشراء عند 13.25 جنيه، وسعر البيع 13.22 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB):

سجل سعر الشراء 13.25 جنيه، وسعر البيع 13.22 جنيه.

بنك الإسكندرية:

بلغ سعر الشراء 13.25 جنيه، وسعر البيع 13.21 جنيه.

بنك قناة السويس:

سجل سعر الشراء 13.26 جنيه، وسعر البيع 13.17 جنيه.

البنك المصري الخليجي:

جاء سعر الشراء عند 13.24 جنيه، وسعر البيع 13.22 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي:

سجل سعر الشراء 13.24 جنيه، وسعر البيع 13.21 جنيه.

بنك الاستثمار العربي:

بلغ سعر الشراء 13.27 جنيه، وسعر البيع 13.23 جنيه.

البنك الأهلي اليوناني:

سجل سعر الشراء 13.25 جنيه، وسعر البيع 13.23 جنيه.

سعر الريال السعودي

السوق السوداء

استقر سعر الريال السعودي في السوق السوداء عند 13.23 جنيه للشراء و13.10 جنيه للبيع، وسط توقعات بزيادة الإقبال مع اقتراب موسم العمرة.

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