مبيت| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2024
شهد سعر الريال السعودي اليوم، الثلاثاء 13 ديسمبر 2024، استقرارًا نسبيًا في التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري، مع اختلاف طفيف بين أسعار الشراء والبيع في البنوك المختلفة.
وترصد جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك المركزي المصري
- سعر الشراء: 13.252 جنيه
- سعر البيع: 13.214 جنيه
البنك الأهلي المصري
- سعر الشراء: 13.243 جنيه
- سعر البيع: 13.191 جنيه
بنك مصر
- سعر الشراء: 13.243 جنيه
- سعر البيع: 13.191 جنيه
بنك القاهرة
- سعر الشراء: 13.246 جنيه
- سعر البيع: 13.191 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي
- سعر الشراء: 13.264 جنيه
- سعر البيع: 13.241 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)
- سعر الشراء: 13.249 جنيه
- سعر البيع: 13.221 جنيه
بنك HSBC
- سعر الشراء: 13.250 جنيه
- سعر البيع: 13.220 جنيه
بنك الإسكندرية
- سعر الشراء: 13.245 جنيه
- سعر البيع: 13.207 جنيه
البنك الأهلي القطري (QNB)
- سعر الشراء: 13.248 جنيه
- سعر البيع: 13.158 جنيه
كريدي أجريكول
- سعر الشراء: 13.312 جنيه
- سعر البيع: 13.153 جنيه
بنك البركة
- سعر الشراء: 13.243 جنيه
- سعر البيع: 13.149 جنيه
البنك المصري الخليجي
- سعر الشراء: 13.244 جنيه
- سعر البيع: 13.217 جنيه
المصرف المتحد
- سعر الشراء: 13.269 جنيه
- سعر البيع: 12.805 جنيه
بنك الكويت الوطني (NBK)
- سعر الشراء: 13.265 جنيه
- سعر البيع: 13.134 جنيه
المصرف العربي الدولي
- سعر الشراء: 13.245 جنيه
- سعر البيع: 13.219 جنيه
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)
- سعر الشراء: 13.250 جنيه
- سعر البيع: 13.020 جنيه
البنك العقاري المصري العربي
- سعر الشراء: 13.243 جنيه
- سعر البيع: 12.896 جنيه
بنك الاستثمار العربي
- سعر الشراء: 13.268 جنيه
- سعر البيع: 13.222 جنيه
بنك قناة السويس
- سعر الشراء: 13.258 جنيه
- سعر البيع: 13.172 جنيه
البنك الأهلي الكويتي
- سعر الشراء: 13.234 جنيه
- سعر البيع: 13.207 جنيه
البنك الأهلي اليوناني
- سعر الشراء: 13.264 جنيه
- سعر البيع: 13.241 جنيه
بنك التنمية الصناعية
- سعر الشراء: 13.264 جنيه
- سعر البيع: 13.241 جنيه
أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع:
- أعلى سعر للشراء: 13.312 جنيه في بنك كريدي أجريكول.
- أقل سعر للبيع: 12.805 جنيه في المصرف المتحد.
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