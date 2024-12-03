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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

مبيت| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2024

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي اليوم، الثلاثاء 13 ديسمبر 2024، استقرارًا نسبيًا في التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري، مع اختلاف طفيف بين أسعار الشراء والبيع في البنوك المختلفة.

وترصد جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري

  • سعر الشراء: 13.252 جنيه
  • سعر البيع: 13.214 جنيه

البنك الأهلي المصري

  • سعر الشراء: 13.243 جنيه
  • سعر البيع: 13.191 جنيه

بنك مصر

  • سعر الشراء: 13.243 جنيه
  • سعر البيع: 13.191 جنيه

بنك القاهرة

  • سعر الشراء: 13.246 جنيه
  • سعر البيع: 13.191 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

  • سعر الشراء: 13.264 جنيه
  • سعر البيع: 13.241 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

  • سعر الشراء: 13.249 جنيه
  • سعر البيع: 13.221 جنيه

بنك HSBC

  • سعر الشراء: 13.250 جنيه
  • سعر البيع: 13.220 جنيه

بنك الإسكندرية

  • سعر الشراء: 13.245 جنيه
  • سعر البيع: 13.207 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB)

  • سعر الشراء: 13.248 جنيه
  • سعر البيع: 13.158 جنيه

كريدي أجريكول

  • سعر الشراء: 13.312 جنيه
  • سعر البيع: 13.153 جنيه

بنك البركة

  • سعر الشراء: 13.243 جنيه
  • سعر البيع: 13.149 جنيه

البنك المصري الخليجي

  • سعر الشراء: 13.244 جنيه
  • سعر البيع: 13.217 جنيه

المصرف المتحد

  • سعر الشراء: 13.269 جنيه
  • سعر البيع: 12.805 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK)

  • سعر الشراء: 13.265 جنيه
  • سعر البيع: 13.134 جنيه

المصرف العربي الدولي

  • سعر الشراء: 13.245 جنيه
  • سعر البيع: 13.219 جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)

  • سعر الشراء: 13.250 جنيه
  • سعر البيع: 13.020 جنيه

البنك العقاري المصري العربي

  • سعر الشراء: 13.243 جنيه
  • سعر البيع: 12.896 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم

بنك الاستثمار العربي

  • سعر الشراء: 13.268 جنيه
  • سعر البيع: 13.222 جنيه

بنك قناة السويس

  • سعر الشراء: 13.258 جنيه
  • سعر البيع: 13.172 جنيه

البنك الأهلي الكويتي

  • سعر الشراء: 13.234 جنيه
  • سعر البيع: 13.207 جنيه

البنك الأهلي اليوناني

  • سعر الشراء: 13.264 جنيه
  • سعر البيع: 13.241 جنيه

بنك التنمية الصناعية

  • سعر الشراء: 13.264 جنيه
  • سعر البيع: 13.241 جنيه
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أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع:

  • أعلى سعر للشراء: 13.312 جنيه في بنك كريدي أجريكول.
  • أقل سعر للبيع: 12.805 جنيه في المصرف المتحد.

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