مبيت| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2024

شهد سعر الريال السعودي اليوم، الثلاثاء 13 ديسمبر 2024، استقرارًا نسبيًا في التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري، مع اختلاف طفيف بين أسعار الشراء والبيع في البنوك المختلفة.

وترصد جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 13.252 جنيه

سعر البيع: 13.214 جنيه

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 13.243 جنيه

سعر البيع: 13.191 جنيه

بنك مصر

سعر الشراء: 13.243 جنيه

سعر البيع: 13.191 جنيه

بنك القاهرة

سعر الشراء: 13.246 جنيه

سعر البيع: 13.191 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 13.264 جنيه

سعر البيع: 13.241 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 13.249 جنيه

سعر البيع: 13.221 جنيه

بنك HSBC

سعر الشراء: 13.250 جنيه

سعر البيع: 13.220 جنيه

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 13.245 جنيه

سعر البيع: 13.207 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB)

سعر الشراء: 13.248 جنيه

سعر البيع: 13.158 جنيه

كريدي أجريكول

سعر الشراء: 13.312 جنيه

سعر البيع: 13.153 جنيه

بنك البركة

سعر الشراء: 13.243 جنيه

سعر البيع: 13.149 جنيه

البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 13.244 جنيه

سعر البيع: 13.217 جنيه

المصرف المتحد

سعر الشراء: 13.269 جنيه

سعر البيع: 12.805 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK)

سعر الشراء: 13.265 جنيه

سعر البيع: 13.134 جنيه

المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 13.245 جنيه

سعر البيع: 13.219 جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)

سعر الشراء: 13.250 جنيه

سعر البيع: 13.020 جنيه

البنك العقاري المصري العربي

سعر الشراء: 13.243 جنيه

سعر البيع: 12.896 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم

بنك الاستثمار العربي

سعر الشراء: 13.268 جنيه

سعر البيع: 13.222 جنيه

بنك قناة السويس

سعر الشراء: 13.258 جنيه

سعر البيع: 13.172 جنيه

البنك الأهلي الكويتي

سعر الشراء: 13.234 جنيه

سعر البيع: 13.207 جنيه

البنك الأهلي اليوناني

سعر الشراء: 13.264 جنيه

سعر البيع: 13.241 جنيه

بنك التنمية الصناعية

سعر الشراء: 13.264 جنيه

سعر البيع: 13.241 جنيه

أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع:

أعلى سعر للشراء: 13.312 جنيه في بنك كريدي أجريكول.

أقل سعر للبيع: 12.805 جنيه في المصرف المتحد.

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