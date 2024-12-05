سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5-12-2024 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024, والذي شهد حالة من الاستقرار النسبي في أغلب المؤسسات المصرفية.

سعر الريال السعودي اليوم

يستعرض " الموجز " سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024, وفقًا للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.24 جنيهًا للشراء و13.28 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.20 جنيهًا للشراء و13.25 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB 13.23 جنيهًا للشراء و13.26 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 13.20 جنيهًا للشراء و13.25 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 13.14 جنيهًا للشراء و13.22 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB 13.05 جنيهًا للشراء و13.28 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

جاءت أسعار العملات اليوم كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 49.81 وللبيع 49.90

سعر اليورو اليوم للشراء 52.2677 وللبيع 52.4213

سعر الجنيه الإسترليني اليوم للشراء 63.0925 وللبيع 63.2908

سعر اليوان الصيني اليوم للشراء 6.8457 وللبيع 6.8664

سعر الفرنك السويسري اليوم للشراء 56.173 وللبيع 56.3337

سعر كرونة الدنمارك اليوم للشراء 7.0095 وللبيع 7.0292

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 161.8431 وللبيع 162.2686

سعر الدينار الأردني اليوم للشراء 70.0975 وللبيع 70.4888

سعر الدينار البحريني اليوم للشراء 131.9684 وللبيع 132.3768

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