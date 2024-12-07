أسعار العملات.. سعر الدولار اليوم السبت 7-12-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. أعلنت المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الدولار اليوم السبت 7 ديسمبر 2024, والذي شهد حالة من الاستقرار الملحوظ في مستهل التعاملات.

سعر الدولار اليوم

رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر الدولار في مستهل تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 49.9352 جنيهًا وللبيع 50.0697 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 49.93 جنيهًا وللبيع 50.03 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

حقق سعر الدولار اليوم في بنك مصر للشراء 49.93 جنيهًا وللبيع 50.03 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 49.95 جنيهًا وللبيع 50.05 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC

وصل سعر الدولار اليوم في بنك HSBC للشراء 49.95 جنيهًا وللبيع 50.05 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

حقق سعر الدولار اليوم في بنك CIB للشراء 49.96 جنيهًا وللبيع 50.06 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 49.97 جنيهًا وللبيع 50.06 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس للشراء 49.96 جنيهًا وللبيع 50.06 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي للشراء 49.95 جنيهًا وللبيع 50.05 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

حقق سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول للشراء 49.95 جنيهًا وللبيع 50.05 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي للشراء 49.93 جنيهًا وللبيع 50.03 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي للشراء 49.93 جنيهًا وللبيع 50.03 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

حقق سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي للشراء 49.96 جنيهًا وللبيع 50.06 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني للشراء 49.93 جنيهًا وللبيع 50.03 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

شهد سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد للشراء 49.93 جنيهًا وللبيع 50.03 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي للشراء 49.86 جنيهًا وللبيع 49.96 جنيهًا.

أسعار العملات اليوم

جاءت أسعار العملات اليوم كالتالي:

سعر اليورو اليوم: 52.82 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 63.65 جنيه.

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.87 جنيه.

سعر الفرنك السويسري اليوم: 56.54 جنيه.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم: 7.08 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 162.56 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم: 13.30 جنيه.

سعر الدينار الأردني اليوم: 70.43 جنيه.

سعر الدينار البحريني اليوم: 132.51 جنيه.

سعر الريال القطري اليوم: 13.69 جنيه.

سعر الريال العماني اليوم: 129.72 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.60 جنيه.

سعر الكرونة السويدية اليوم: 4.57 جنيه.

سعر الكرونة النرويجية اليوم: 4.48 جنيه.

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