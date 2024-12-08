ميزان الذهب.. أسعار المعدن الأصفر في مصر اليوم.. عيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في أسواق الصاغة، حيث زاد سعر الذهب عيار 21 بمقدار 5 جنيهات مقارنةً بالتحديث الأخير. يأتي ذلك في ظل التغيرات المستمرة في أسعار المعدن الأصفر نتيجة العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية.

أسعار الذهب في مصر الآن

يحرص موقع الموجز على تقديم تحديثات لحظية لأسعار الذهب بمختلف أعيرته. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب اليوم في السوق المحلية:

سعر الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 اليوم نحو 4217.25 جنيهًا للبيع، و4188.5 جنيهًا للشراء، ليظل الخيار الأول لعشاق الذهب عالي النقاء.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 إلى 3865.75 جنيهًا للبيع، و3839.5 جنيهًا للشراء، ما يجعله قريبًا في الجودة من عيار 24 لكنه أقل سعرًا.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم ليصل إلى 3690 جنيهًا للبيع، و3665 جنيهًا للشراء. يُعتبر هذا العيار الأكثر انتشارًا واستخدامًا في السوق المصرية نظرًا لتوازن سعره وجودته.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3162.75 جنيهًا للبيع، و3141.5 جنيهًا للشراء، ويُعد هذا العيار خيارًا مناسبًا لمحبي الذهب بأسعار أقل.

سعر الذهب عيار 14

سجل الذهب عيار 14 اليوم نحو 2460 جنيهًا للبيع، و2443.25 جنيهًا للشراء، ويُعتبر من الخيارات الاقتصادية في سوق الذهب.

الذهب

سعر الذهب عيار 12

صعد سعر الذهب عيار 12 إلى 2108.5 جنيهًا للبيع، و2094.25 جنيهًا للشراء، ويُناسب أصحاب الميزانيات المحدودة.

سعر الذهب عيار 9

سجل الذهب عيار 9 نحو 1581.5 جنيهًا للبيع، و1570.75 جنيهًا للشراء، وهو الأقل تكلفة بين جميع الأعيرة المتاحة.

سعر أوقية الذهب في مصر

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم 2633.18 دولارًا للبيع، و2632.86 دولارًا للشراء، متأثرًا بأسعار الذهب العالمية وتحركات الدولار.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب في مصر إلى 29520 جنيهًا للبيع، و29320 جنيهًا للشراء، مما يعكس الارتفاع في أسعار الذهب بمختلف أعيرته.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، منها:

1. التغيرات في سعر الدولار: يؤثر ارتفاع أو انخفاض الدولار بشكل مباشر على أسعار الذهب.



2. أسعار الذهب العالمية: تشهد الأسواق الدولية تغيرات يومية تؤثر على السوق المحلية.



3. حجم الطلب والعرض في السوق المحلية: زيادة الطلب على الذهب تدفع أسعاره للارتف

يُعتبر الذهب من أهم أدوات الاستثمار وحفظ القيمة، ولذلك يحرص المستثمرون على متابعة أسعاره لحظة بلحظة.

إقرأ ايضا

بعد سلسلة ارتفاعات.. أسعار الذهب اليوم في مصر تعاود الانخفاض



المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 6-12-2024 في مصر

