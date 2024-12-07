ارتفاع أسعار سبائك الذهب في مصر بختام التعاملات المسائية
شهدت أسعار سبائك الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، حيث تراوحت أسعار السبائك حسب الوزن ما بين سبيكة الذهب 1 جرام إلى سبيكة الذهب 1000 جرام.
أسعار سبائك الذهب في مصر
ويرصد لكم الموجز في السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 فيما يلي تفاصيل الأسعار:
- سبيكة ذهب 1000 جرام: 4,262,000 جنيه مصري
- سبيكة ذهب 500 جرام: 2,132,000 جنيه مصري
- سبيكة ذهب 250 جرام: 1,066,375 جنيه مصري
- سبيكة ذهب عشرة تولة: 498,155 جنيه مصري
- سبيكة ذهب 100 جرام: 428,300 جنيه مصري
- سبيكة ذهب 50 جرام: 214,200 جنيه مصري
- سبيكة ذهب أونصة: 133,295 جنيه مصري
- سبيكة ذهب 20 جرام: 85,760 جنيه مصري
- سبيكة ذهب نصف أونصة: 66,695 جنيه مصري
- سبيكة ذهب 10 جرام: 42,900 جنيه مصري
- سبيكة ذهب 5 جرام: 21,455 جنيه مصري
- سبيكة ذهب 2.5 جرام: 10,810 جنيه مصري
- سبيكة ذهب 1 جرام: 4,365 جنيه مصري
- سبيكة ذهب 0.5 جرام: 2,310 جنيه مصري
- سبيكة ذهب 0.25 جرام: 1,255 جنيه مصري
تظل أسعار الذهب في مصر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وأسعار صرف العملات، ويؤثر ذلك بشكل مباشر على أسعار السبائك والمعادن الثمينة في السوق المحلية.
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 ديسمبر 2024
عيار 24:
- سعر الشراء: 4229 جنيه
- سعر البيع: 4216 جنيه
عيار 22:
- سعر الشراء: 3876 جنيه
- سعر البيع: 3865 جنيه
عيار 21:
- سعر الشراء: 3700 جنيه
- سعر البيع: 3675 جنيه
عيار 18:
- سعر الشراء: 3171 جنيه
- سعر البيع: 3150 جنيه
عيار 14:
- سعر الشراء: 2466 جنيه
- سعر البيع: 2450 جنيه
الدولار:
- سعر الشراء: 50.05 جنيه
- سعر البيع: 49.55 جنيه
الأونصة:
- سعر الشراء: 2633 جنيه
- سعر البيع: 2632.5 جنيه
الجنيه الذهب:
- سعر الشراء: 29600 جنيه
- سعر البيع: 29590 جنيه
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