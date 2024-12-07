ارتفاع أسعار سبائك الذهب في مصر بختام التعاملات المسائية

شهدت أسعار سبائك الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، حيث تراوحت أسعار السبائك حسب الوزن ما بين سبيكة الذهب 1 جرام إلى سبيكة الذهب 1000 جرام.

أسعار سبائك الذهب في مصر

ويرصد لكم الموجز في السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 فيما يلي تفاصيل الأسعار:

سبيكة ذهب 1000 جرام: 4,262,000 جنيه مصري

سبيكة ذهب 500 جرام: 2,132,000 جنيه مصري

سبيكة ذهب 250 جرام: 1,066,375 جنيه مصري

سبيكة ذهب عشرة تولة: 498,155 جنيه مصري

سبيكة ذهب 100 جرام: 428,300 جنيه مصري

سبيكة ذهب 50 جرام: 214,200 جنيه مصري

سبيكة ذهب أونصة: 133,295 جنيه مصري

سبيكة ذهب 20 جرام: 85,760 جنيه مصري

سبيكة ذهب نصف أونصة: 66,695 جنيه مصري

سبيكة ذهب 10 جرام: 42,900 جنيه مصري

سبيكة ذهب 5 جرام: 21,455 جنيه مصري

سبيكة ذهب 2.5 جرام: 10,810 جنيه مصري

سبيكة ذهب 1 جرام: 4,365 جنيه مصري

سبيكة ذهب 0.5 جرام: 2,310 جنيه مصري

سبيكة ذهب 0.25 جرام: 1,255 جنيه مصري

تظل أسعار الذهب في مصر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وأسعار صرف العملات، ويؤثر ذلك بشكل مباشر على أسعار السبائك والمعادن الثمينة في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

عيار 24:

سعر الشراء: 4229 جنيه

سعر البيع: 4216 جنيه

عيار 22:

سعر الشراء: 3876 جنيه

سعر البيع: 3865 جنيه

عيار 21:

سعر الشراء: 3700 جنيه

سعر البيع: 3675 جنيه

عيار 18:

سعر الشراء: 3171 جنيه

سعر البيع: 3150 جنيه

عيار 14:

سعر الشراء: 2466 جنيه

سعر البيع: 2450 جنيه

الدولار:

سعر الشراء: 50.05 جنيه

سعر البيع: 49.55 جنيه

الأونصة:

سعر الشراء: 2633 جنيه

سعر البيع: 2632.5 جنيه

الجنيه الذهب:

سعر الشراء: 29600 جنيه

سعر البيع: 29590 جنيه

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