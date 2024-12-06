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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات.. عيار 21 بكام انهارده

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، وفقًا لآخر تحديث صادر من منصة أي صاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتنشر جريدة “الموجز” أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

حيث بلغ سعر الذهب عيار 24، المعروف بأنه الأكثر نقاءً، 4222.75 جنيهًا للبيع و4200 جنيه للشراء ، وهو العيار المستخدم في صناعة السبائك والمجوهرات الفاخرة.

سعر جرام الذهب عيار 22

 أما سعر جرام الذهب عيار 22، فسجل 3871 جنيهًا للبيع و3850 جنيهًا للشراء ، ويُعتبر من الخيارات المفضلة في بعض المشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر عيار 21، الذي يعد الأكثر شيوعا وتداولا بين المصريين،  3695 جنيهًا للبيع و3675 جنيهًا للشراء 

 سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3167.25 جنيهًا للبيع و3150 جنيهًا للشراء ، ويتميز هذا العيار برواجه في بعض المناطق كونه أقل تكلفة مقارنة بالعيارات الأعلى.

 سعر الذهب عيار 14

وبالنسبة للذهب عيار 14، سجل سعرًا ارتفاعًا بلغ 2463.25 جنيهًا للبيع و2450 جنيهًا للشراء على حد سواء، وهذا العيار يُعد خيارًا اقتصاديًا ويستخدم في إنتاج الحلي خفيفة الوزن.

سعر أوقية الذهب

أما الأوقية، فقد سجلت 2641.07 دولارًا للشراء و2641.34 دولارًا للبيع، وهي معيار عالمي لتحديد أسعار الذهب. 

 سعر الجنيه الذهب 

وبالنسبة للجنيه الذهب، سجل 29,544 جنيهًا للشراء و29,534 جنيهًا للبيع.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب اليوم في مصر قد تختلف من محل إلى آخر بسبب احتساب المصنعية، حيث يتم خصم نسبة تتراوح بين 1% إلى 2% من سعر البيع. كما أن الأسعار المحلية تتأثر بشكل مباشر بأسعار الذهب العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما يجعل متابعة السوق أمرًا هامًا للراغبين في الشراء أو الاستثمار.

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يبقى الذهب خيارًا مفضلًا للكثيرين كوسيلة للحفاظ على القيمة، سواء كان ذلك للاستخدام الشخصي أو كاستثمار طويل الأجل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار السبائك الذهبية اليوم

  • سعر سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 4300 جنيهًا.
  • سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24: 10,735 جنيهًا.
  • سعر سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24: 66,772 جنيهًا.
  • سعر سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24: 85,880 جنيهًا.
  • سعر سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24: 107,350 جنيهًا.
  • سعر سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: 4,264,000 جنيهًا.

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