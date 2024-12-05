بعد ارتفاع الدولار.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الخميس 5-12-2024 في مصر

أسعار الذهب اليوم.. شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المصري، وذلك تزامنًا مع الارتفاع الجديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري, والذي تجاوز حاجز الـ 50 جنيهًا في التعاملات الرسمية لأول مرة منذ تعويم العملة في مارس الماضي.

ارتفع سعر الدولار في هذه العقود يوم أمس ليصل إلى مستوى 58.85 جنيه, ويعكس هذا الارتفاع في العقود الآجلة التوقعات السائدة في السوق بحدوث مزيد من التغيرات في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة, وفقًا لبيانات صادرة عن وكالة بلومبرغ.

أسعار الذهب اليوم

ينشر “الموجز” تحديث سعر الذهب اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في السوق المصري، ليسجل سعر البيع 4240 جنيهًا، وسعر الشراء بلغ 4217.25 جنيهًا، بزيادة قدرها 11.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 22 زيادة، ليسجل سعر البيع 3886.75 جنيهًا وسعر الشراء 3865.75 جنيهًا، بارتفاع بلغ 10.5 جنيهات.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 21، حيث بلغ سعر البيع 3710 جنيهًا، وسعر الشراء 3690 جنيهًا، مسجلًا زيادة قدرها 10 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 أيضًا ارتفاعًا، ليبلغ سعر البيع 3180 جنيهًا وسعر الشراء 3162.75 جنيهًا، بزيادة بلغت 8.5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

شهد سعر الذهب عيار 14 زيادة ملحوظة، ليبلغ سعر البيع 2473.25 جنيهًا وسعر الشراء 2460 جنيهًا، بارتفاع قدره 6.75 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 12 ارتفاعًا، ليبلغ سعر البيع 2120 جنيهًا وسعر الشراء 2108.5 جنيهًا، بارتفاع بلغ 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 9، ليسجل سعر البيع 1590 جنيهًا وسعر الشراء 1581.5 جنيهًا، مسجلًا زيادة قدرها 4.25 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

حقق الجنيه الذهب ارتفاعًا، ليبلغ سعر البيع 29680 جنيهًا وسعر الشراء 29520 جنيهًا، بزيادة بلغت 80 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

على الرغم من الارتفاعات في أسعار الذهب المحلية، سجلت أوقية الذهب انخفاضًا طفيفًا، وبلغ سعر البيع 2649.7 دولارًا وسعر الشراء 2649.43 دولارًا، مسجلةً هبوطًا قدره 0.5 دولار.

وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالأحرف الأولى على الاتفاقية الإطارية التي تسمح لشركة باريك العالمية، بالاستثمار داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بالحصول على مناطق امتياز لاستغلال خام الذهب وذلك بعد استكمال اتخاذ كافة الموافقات والإجراءات اللازمة طبقا لأحكام القانون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع مسئولي شركة باريك جولد، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، خلال المشاركة في فعاليات بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال "BEBA" بلندن.

وناقش الاجتماع، أهم ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، وعلى رأسها نموذج اتفاقية الاستغلال والتي تم الانتهاء من التوافق عليها مؤخراً بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية وشركة باريك.

تطرق مسئولو شركة باريك، إلى رغبتهم في الحصول على مناطق امتياز جديدة في مصر، لافتين إلى أهمية الانتهاء من الموافقات الخاصة بنموذج الاتفاقية بما يضمن تطبيق بنودها على المناطق الجديدة التي يسعون للحصول عليها.

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