أسعار المعدن الاصفر .. سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 5-12-2024 في مصر

سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 تراجعًا ملحوظًا في السوق المحلية والعالمية، وانخفضت قيم كافة الأعيرة بشكل متفاوت، مما أثار اهتمام المتابعين لأسواق الذهب، سواء من المستثمرين أو المقبلين على الشراء.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تنشر جريدة “الموجز” تحديث سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 24 ليصل إلى 4217.25 جنيهًا للبيع و4194.25 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5.75 جنيه مقارنة بالأيام السابقة.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

شهد سعر الذهب عيار 22 انخفاضًا ليبلغ 3865.75 جنيهًا للبيع و3844.75 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5.25 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 هبوطًا جديدًا ليصل إلى 3690 جنيهًا للبيع و3670 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 18 ليصل إلى 3162.75 جنيهًا للبيع و3145.75 جنيهًا للشراء، مع انخفاض قدره 4.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2460 جنيهًا للبيع و2446.75 جنيهًا للشراء، مسجلًا تراجعًا بقيمة 3.25 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجل الذهب عيار 12 انخفاضًا ليبلغ 2108.5 جنيهًا للبيع و2097.25 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 2.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

شهد الذهب عيار 9 تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 1581.5 جنيهًا للبيع و1572.75 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 2.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب ليبلغ 29,520 جنيهًا للبيع و29,360 جنيهًا للشراء، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

هبطت أوقية الذهب في الأسواق العالمية إلى 2647.12 دولارًا للبيع و2646.85 دولارًا للشراء، بانخفاض طفيف قدره 0.5 دولار.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجلت سبيكة الذهب وزن 1 جرام 4288.57 جنيه.

بلغت سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10,706.43 جنيه.

حققت سبيكة الذهب وزن 5 جرام 21,412.86 جنيه.

وصل سعر سبيكة الذهب وزن 15.55 جرام إلى 66,594.29 جنيه.

بلغت سبيكة الذهب وزن 20 جرام 85,651.43 جنيه.

سجلت سبيكة الذهب وزن 25 جرام 107,064.29 جنيه.

وصل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام إلى 428,257.14 جنيه.

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 250 جرام 1,063,642.86 جنيه.

اقرأ أيضًا: المعدن الأصفر بكام.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

مؤشر للثقة وسط تقلبات الأسواق.. استقرار سعر الجنيه الذهب اليوم