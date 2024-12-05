أسعار الذهب اليوم.. استقرار يثير التساؤلات بعد الارتفاع الأخير

استقرار أسعار الذهب محليًا.. شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في السوق المصرية حالة من الهدوء، بعد موجة ارتفاعات الأيام الماضية، استقر عيار 21، الأكثر انتشارًا، عند 3690 جنيهًا للجرام، وسط هدوء في حركة البيع والشراء بمحلات الصاغة، ويتابع الموجز تحركات الذهب لحظة بلحظة

أسعار الذهب محليًا بالأعيرة المختلفة

عيار 24: بلغ سعر الجرام 4217.24 جنيه، وهو الأعلى سعرًا بين الأعيرة.

عيار 21: سجل الجرام 3690 جنيهًا، ويعد الأكثر تداولًا في محافظات الصعيد.

عيار 18: استقر عند 3162.86 جنيه للجرام، وهو الخيار المفضل للشباب.



أسعار الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، إلى 29520 جنيهًا، ما يجعله خيارًا استثماريًا مهمًا رغم ارتفاع الأسعار.

الذهب عالميًا بالدولار

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا بعد ارتفاعات في الساعات الأخيرة، وبلغ سعر الأوقية 2658 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين لتحركات البورصات العالمية.

تكلفة المصنعية في مصر

تختلف أسعار المصنعية بين محلات الصاغة حسب نوع المشغولات الذهبية وموقع المحل، حيث تتراوح المصنعية بين 150 و250 جنيهًا، سعر عيار 21 بالمصنعية يتراوح بين 3840 و3940 جنيهًا.

تأثير أسعار الذهب على الاقتصاد

يؤثر استقرار أسعار الذهب بشكل مباشر على الأسواق المالية وحركة الاستثمار في مصر، إذ يعد الذهب من أهم أدوات التحوط ضد تقلبات الاقتصاد العالمي.

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