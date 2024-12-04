أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024.. عيار 18 بكام؟

أسعار الذهب اليوم.. شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024, حالة من التراجع في منتصف التعاملات, وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3150 جنيهًا للبيع, 3132.75 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم

تنشر جريدة “الموجز” أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 4200 جنيهًا للبيع و4177.25 جنيهًا للشراء، مع انخفاض بقيمة 5.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 22 إلى 3850 جنيهًا للبيع و3829 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5.25 جنيه.

أسعار الذهب اليومِ

سعر الذهب عيار 21 اليوم

هبط سعر الذهب عيار 21 ليصل إلى 3675 جنيهًا للبيع و3655 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3150 جنيهًا للبيع و3132.75 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2450 جنيهًا للبيع و2436.75 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3.25 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 12 اليوم

هبط سعر الذهب عيار 12 ليصل إلى 2100 جنيهًا للبيع و2088.5 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 2.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم 1575 جنيهًا للبيع و1566.5 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 2.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 29400 جنيهًا للبيع و29240 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلت أوقية الذهب اليوم 2641.35 دولارًا للبيع و2641.08 دولارًا للشراء، بارتفاع قدره 0.5 دولار.

أسعار السبائك الذهبية

سعر أونصة ذهب عيار 24 (31.10 جرام): 132,833.14 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 4,277.14 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24: 42,711.43 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24: 427,114.29 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24: 66,416.57 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24: 10,677.86 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: 4,241,142.86 جنيه.

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