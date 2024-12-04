آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، الأربعاء 4 ديسمبر 2024، استقرارًا نسبيًا وفقًا لآخر تحديث صادر عن موقع "جولد بيلون" في تمام الساعة 7:00 مساءً، حيث وتواصل الأسعار تحركها بشكل لحظي تأثرًا بالأسواق العالمية والمحلية، مع خصم يتراوح بين 1% و2% عند البيع في بعض المحال التجارية.

آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 ديسمبر

تنشر جريدة “الموجز” أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “جولد بيليون”.

جرام الذهب عيار 24 سجل سعر الشراء 4211 جنيهًا، في حين بلغ سعر البيع 4198 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 22 وصل سعر الشراء إلى 3860 جنيهًا، وسعر البيع إلى 3849 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، سجل سعر الشراء 3685 جنيهًا، وسعر البيع 3675 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 18 سجل سعر الشراء 3159 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 3150 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 14 استقر عند سعر 2457 جنيهًا لكل من الشراء والبيع.

أسعار الأوقية والجنيه الذهب

سعر الأونصة بلغ 2648 دولارًا للشراء، و2647.5 دولارًا للبيع.

الجنيه الذهب سجل سعر الشراء 29,480 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 29,470 جنيهًا.

سعر الذهب بالدولار

جرام الذهب بالدولار سجل 49.88 دولارًا للشراء، و49.38 دولارًا للبيع.

تُعتبر هذه الأسعار مرجعًا فوريًا يمكن أن يتغير بناءً على تحركات السوق العالمية وأسعار صرف العملات، حيث يتابع المستثمرون والمستهلكون حركة الأسعار بدقة لتحديد الوقت المناسب للبيع أو الشراء

أسعار الذهب اليوم

أسعار السبائك الذهبية

سعر أونصة ذهب عيار 24 (31.10 جرام): 132,833.14 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 4,277.14 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24: 42,711.43 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24: 427,114.29 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24: 66,416.57 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24: 10,677.86 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: 4,241,142.86 جنيه.

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