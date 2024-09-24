سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 حتى الآن، هل مستقر ؟

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن.. شهد سعر الذهب ارتفاعا طفيفاً في مصر للبيع والشراء ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بأسواق الصاغة والمجوهرات، وهو ما نرصده معا في هذا التقرير المفصل لأسعار الذهب.

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا بسيطا بنحو 5 جنيهات ببداية تعاملات اليوم، كل التفاصيل من «الموجز» في نشرة يومية تراقب أسعار الذهب عالمياً ومحلياً بالجنيه والدولار.

وصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 في مصر إلى نحو 3565 جنيها للبيع، و بلغ سعر الشراء من المستهلك 3555 للجرام.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سعر جرام الذهب عيار 24 الآن

4074 جنيهًا بيع.

4061 جنيهًا شراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 الآن

3056 جنيهًا بيع.

3047 جنيهًا شراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 الآن

2377 جنيهًا بيع.

2369 جنيهًا شراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر



سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر في مصر 28520 جنيها، ذهب صافي عيار 21 وزن 8 جرامات، قبل احتساب قيمة سعر الضريبة و الدمغة والمصنعية، في حالة البيع للمستهلك 40880.

و بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء حوالي 28440 جنيها عند الشراء من المستهلك.

سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر



سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر وفقا للأوزان من شركة بي تي سي جاءت كالتالي:

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 4250 جنيها شامل المصنعية، وبلغ سعر إعادة البيع 4088 جنيها.

سعر الذهب بالدولار وفي السوق العالمي

ارتفع سعر الذهب العالمي لمستويات قياسية خلال تعاملات أولى جلسات اليوم الثلاثاء. حيث ارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم مسجلة قمة تاريخية جديدة عند المستوى 2،631.36 دولارًا للأوقية. كما ارتفعت عقود الذهب الفورية اليوم بحوالي 0.18% لتسجل 2،627.50 دولار للأوقية، بعد أن سجلت منذ ساعة أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2،631.36دولار للأوقية، في حين ارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.20% لتسجل 2،650.80 دولار للأوقية.

إقرأ أيضا:

منتصف التعاملات..سعر الذهب اليوم بالمصنعية في مصر 23-9-2024

أسعار المعدن الأصفر..ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 23-9-2024 في مصر