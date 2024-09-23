سعر كيلو الذهب بالجنيه المصري.. هل هو وقت الشراء أم البيع؟

سعر كيلو الذهب بالجنيه المصري.. يشغل الذهب مكانة خاصة في قلوب الكثيرين، فهو ليس مجرد معدن ثمين، بل هو رمز للثروة والجمال والاستقرار. التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

وعلى مر العصور، كان الذهب ملاذًا آمنًا للناس في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية، نظراً لاستقرار قيمته النسبية مقارنة بالعملات الأخرى.

سعر كيلو الذهب بالجنيه المصري

بلغ سعر كيلو الذهب بالجنيه المصري، بيع 4,068,571 شراء 4,080,000، وذلك بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4080 جنيها للبيع، و 4057.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ارتفع سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر عند 3740 جنيها للبيع، و 3719 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم ارتفاعا عند 3570 جنيها للبيع، و 3550 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 3060 جنيها للبيع، و 3042.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ارتفع سعر الذهب عيار 14 اليوم عند 2380 جنيها للبيع، و 2366.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ازداد سعر الذهب عيار 12 اليوم في محلات الصاغة لـ 2040 جنيه للبيع، و 2028.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ارتفع سعر الذهب عيار 9 اليوم عند 1530 جنيها للبيع، و 1521.5 جنيه للشراء.

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سعر أونصة الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 2633.96 دولار للبيع، و 2633.69 دولار للشراء.

سعر الربع جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الربع جنيه الذهب اليوم 56.57 جنيه.

سعر أوقية الذهب

وجاء سعر أوقية الذهب اليوم 1005 جنيه، بينما سجل سعرها بالدولار نحو 2615

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم يبلغ نحو 226.28 جنيه، بينما حقق سعره بالدولار نحو 588.51

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