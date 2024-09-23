منتصف التعاملات.. سعر الذهب اليوم بالمصنعية في مصر 23-9-2024

سعر الذهب اليوم بالمصنعية.. يشهد سوق الذهب في مصر، كغيره من الأسواق العالمية، تقلبات مستمرة في الأسعار. باقي التفاصيل يكشفها الموجز في التقرير التالي.

و تتأثر هذه التقلبات بمجموعة متنوعة من العوامل، منها الأحداث الجيوسياسية، والسياسات النقدية للدول الكبرى، والعرض والطلب المحلي، بالإضافة إلى سعر صرف العملات.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

تعتبر فترة منتصف التعاملات في سوق الذهب فترة حاسمة، حيث تتضح فيها اتجاهات الأسعار بشكل أوضح. فبعد ساعات من التداول، تستقر الأسعار عند مستوى معين يعكس التقاء العرض والطلب في تلك اللحظة،حيث سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 رقمًا جديدًا خلال منتصف التعاملات، ليرتفع سعر الذهب عيار 21 للمرة الثانية على مدار اليوم، وسجلت أسعار الذهب اليوم بحسب آخر تحديثات شعبة الذهب التالي:-

ارتفاع سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين

سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 سجل ارتفاعا للمرة الثانية خلال منتصف التعاملات ليصل إلى 4068 جنيهًا.

صعود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 سجل ارتفاعا للمرة الثانية خلال منتصف التعاملات ليصل إلى 3560 جنيها، وبالمصنعية وصل إلى 3660 جنيهًا.

صعود سعر الذهب اليوم عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 سجل ارتفاعا للمرة الثانية خلال منتصف التعاملات ليصل إلى 3051 جنيهًا.

صعود سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 سجل ارتفاعا للمرة الثانية خلال منتصف التعاملات ليصل إلى 28480 جنيها.

سعر الذهب عالميًّا اليوم الإثنين

سعر الذهب اليوم الإثنين 23 سبتمبر2024 سجل ارتفاعا للمرة الثانية خلال منتصف التعاملات ليصل إلى 2625 دولارًا.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام اليوم بقيمة 4118 جنيها، بما يعادل نحو 8456 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام اليوم بقيمة 10295 جنيها، يما يعادل نحو 21139 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات اليوم بقيمة 20590 جنيها، بما يعادل نحو 42278 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم بقيمة 41180 جنيها، بما يعادل نحو 84556 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما اليوم بقيمة 82360 جنيها، بما يعادل نحو 169112 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام اليوم بقيمة 1280698 جنيها، بما يعادل نحو 2629695 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما اليوم بقيمة 205900 جنيه، بما يعادل نحو 422781 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام اليوم بقيمة 411800 جنيه، بما يعادل نحو 845561 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام اليوم بقيمة 2059000 جنيه، بما يعادل نحو 4227805 دولار.

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