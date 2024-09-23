تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 للبيع والشراء الآن في مصر

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 للبيع والشراء اليوم الإثنين 23 9-2024، تراجعا داخل أسواق الصاغة، بعد موجة من الارتفاعات سيطرت عليها لمدة أسبوع كامل، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3550 جنيهًا للجرام للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 للبيع حوالي 3545 للبيع، دون إضافة سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

ويعتبر سعر جرام الذهب عيار 21، هو الأكثر بحثا على جوجل بعد تصدرت التريند، حيث يفضل شراؤه السيدات والفتيات المقبلات على الزواج، بسبب مصنعيته القليلة وأشكاله المميزة، ولذا يستعرض “ الموجز”، خلال السطور التالية آخر تحديث عرضته شاشات محالات الصاغة بشأن سعر الذهب عيار 21 اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 للبيع والشراء الآن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم تراجعا إلى 3550 جنيهًا للجرام للشراء، و3540 جنيهًا في حالة البيع من المالك للصائغ مقابل 3555 جنيهًا للشراء، و3545 للبيع، دون إضافة سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24 الآن

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، حوالي 6 جنيه للجرام الواحد ليسجل 4057 جنيهًا للشراء، في حين بلغ 4044 جنيهًا للبيع -في حالة رغبة المالك لبيعه للصائغ- مقابل 4063 جنيهًا للشراء، في حين بلغ 4050 جنيهًا للبيع، وذلك دون إضافة قيمة المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18 الآن



شهد سعر جرام الذهب عيار 18، تراجعا بقيمة 4 جنيهات، ليبلغ حوالي 3043 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 3034 جنيهًا، مقارنة بـ 3047 جنيهًا للشراء، وسجل سعر البيع مبلغ 3038 جنيهًا، دون إضافة المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14 الآن

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 2367 جنيهًا للشراء و2359 جنيهًا للبيع، وهو أقل أعيرة الذهب في السوق المصري.

سعر الجنيه الذهب الآن

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين بقيمة 40 جنيهًا ويبلغ وزنة 8 جرامات ومصنوع من الذهب عيار 21 بسعر 28 ألفًا و400 جنيه للشراء، مقابل 28 ألفًا و390 جنيهًا للبيع، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

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