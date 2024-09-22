صناديق الذهب.. وسيلة استثمار آمن في مصر للتحوط ضد التضخم وتذبذب الأسعار

صناديق الذهب.. أطلقت مصر صناديق استثمارية متخصصة في الذهب بهدف خلق بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب، وتوفير فرص ادخارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

تأتي هذه الصناديق كوعاء استثماري يتيح للأفراد الاستثمار في الذهب من خلال شراء وثائق يتم الاكتتاب فيها عبر البنوك والشركات المعتمدة من هيئة الرقابة المالية المصرية، حيث يتم توجيه العائدات نحو شراء الذهب، ونكشف لك التفاصيل عبر الموجز.

كيفية الاستثمار في صناديق الذهب

تشمل عملية شراء وثائق صناديق الاستثمار في الذهب عدة خطوات، تبدأ بفتح حساب لدى الشركة المسؤولة عن توزيع الوثائق، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار. بعد ذلك، يقوم العميل بتحويل المبلغ المالي المراد استثماره إلى وثائق استثمارية تعكس قيمة الذهب.

تهدف هذه الصناديق إلى تقديم خيارات استثمارية متعددة لجميع فئات المجتمع، وتعزيز الشمول المالي والاستثماري. كما تسعى إلى تنظيم استثمار المواطنين في الذهب وزيادة الرقابة، وذلك وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

مزايا الاستثمار في صناديق الذهب

أبرز تقرير صدر مؤخرًا العديد من المزايا للاستثمار في صناديق الذهب، حيث تعد هذه الصناديق بدائل استثمارية شفافة وسهلة. يتم تحديد أسعار الذهب بشكل معلن على موقع البورصة المصرية، الذي يوفر أيضًا أسعار استرشادية لطلبات الشراء وعروض البيع لكل جرام من خام الذهب.

تشمل المزايا إمكانية الاستثمار في الذهب دون الحاجة إلى شرائه فعليًا وتخزينه، بالإضافة إلى التحوط ضد مخاطر التضخم من خلال استثمار منظم وآمن في ذهب معتمد. كما يمكن البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة، حيث تبدأ وثائق الاستثمار من 10 جنيهات فقط، وتتيح هذه الصناديق إمكانية السحب النقدي أو العيني، مما يجعلها خيارًا مرنًا مقارنة بالشهادات البنكية التقليدية.

صناديق الذهب في مصر

صندوق AZ-Gold: تم إنشاؤه في مايو 2023، وشهد نموًا كبيرًا في صافي أصوله التي بلغت 825.6 مليون جنيه في أغسطس 2024، مقارنة بـ 201.6 مليون جنيه في أغسطس 2023. كما تضاعف عدد المستثمرين فيه ثلاث مرات ليصل إلى 131 ألف عميل.

صندوق بلتون إيفولف: تم إنشاؤه في يناير 2024، وحقق صافي أصول بلغ 63.6 مليون جنيه. يضم الصندوق 48 مستثمرًا، وتعمل ثلاث جهات على تلقي الاكتتاب.

صندوق دهب: أنشئ في يونيو 2024، وانضم له 43 مستثمرًا بصافي أصول بلغ 35.8 مليون جنيه.

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