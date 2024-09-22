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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

ارتفاع جنوني في سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 22-9-2024

سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب في السعودية.. شهد سعر الذهب في السعودية، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، ارتفاعًا كبيرًا، وذلك تزامنًا مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب ليكسر حاجز 2600 دولار. 

ويحرص كثير من المواطنين علي  متابعة سعر الذهب في السعودية بصورة يومية، للإطلاع علي آخر التحديثات.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

وتشهد أسواق الذهب في السعودية ومحلات الصاغة، رواجًا كبيرًا، نظرًا لكثرة حفلات الخطوبة والزواج والإقبال على شراء الشبكة لتقديمها للعروس.

سعر الذهب في السعودية

ويرصد “الموجز”، خلال التقرير التالي، سعر الذهب في السعودية، اليوم الأحد، وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

سعر الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، تُسجل: 320.72 ريال سعودي، ما يعادل 85.06 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 في السعودية

سعر الذهب عيار 22 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، تُسجل:275.15 ريال، بما يعادل نحو 72.11 دولار.

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سعر الذهب عيار 21 في السعودية

سعر الذهب عيار 21 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، تُسجل: 275.76 ريال، ما يعادل 73.68 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

سعر الذهب عيار 18 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، تُسجّل: 235.79 ريال، ما يعادل 64.30 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في السعودية

سعر الذهب عيار 14 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، تُسجّل: 175.02 ريال، بما يعادل نحو 45.19 دولار.

سعر الذهب عيار 12 في السعودية

سعر الذهب عيار 12 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، تُسجّل: 142.88 ريال، بما يعادل نحو 40.02 دولار.

سعر الذهب في السعودية

أسعار أونصة الذهب

أسعار الأونصة في السعودية، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 تُسجّل: 9257 ريالات سعودية، ما يعادل 2465 دولارًا.

أسعار الذهب عالميًا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا غير مسبوق عالميًا، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب ليكسر حاجز 2600 دولار لأول مرة، وذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، بخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى ما بين 4.75 و5%.

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