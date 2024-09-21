توقعات أسعار الذهب في مصر بعد ارتفاعه.. ومفاجأة في عيار 21

أصبحت أسعار الذهب في مصر مصدر حيرة للجميع، بسبب عدم استقرارها داخل أسواق الصاغة، ويبدو أن أسعار الذهب على موعد مع موجة ارتفاع تثير قلق المتابعين والمستثمرين، حيث واصلت أسعار الذهب ارتفاعها وصعد الجرام حوالي 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم السبت 21-9-2024،

أسعار الذهب اليوم

وتصدرت أسعار الذهب اليوم 21-9-2024، محركات البحث، على محرك البحث جوجل الشهير، للاستفسار عن مايحدث داخل أسواق الصاغة ومتابعة منصات التسعير لحظة بلحظة، حيث يتجه عدد كبير من المواطنين الذين ليس لديهم خبرة كبيرة للاستثمار في الذهب باعتباره الملاذ الآمن الذي تكاد تنعدم به المخاطرة بأموالهم، ويستعرض “ الموجز”، آخر تحديثات سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب في مصر، فور صدور قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائد، وتعد تقلبات الأسعار العالمية من أهم العوامل التي تؤثر بشكل كبير في أسعار الذهب بالأسواق المحلية في مصر.

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

أسعار الذهب

توقعات أسعار الذهب في مصر

ونصح عدد من الخبراء في مجال الذهب، بالابتعاد تماما عن المضاربة في الذهب، وأكدوا على ضرورة التوقف عن الشراء في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن الوقت الحالي ليس مناسبا للشراء، لحين استقرار سعر الأوقية فوق 2600 دولار عدة أيام.

سعر الذهب عيار 21

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3540 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4046 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3034 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 14

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2360 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 28320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

أسعار الذهب عالميا

الجدير بالذكر، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا تاريخية و غير مسبوقة، داخل الاسواق العالمية، حيث ارتفع سعر أوقية الذهب ليكسر حاجز 2600 دولارًا ووصل لسعر 2622 دولارًا للأوقية، لأول مرة في تاريخ المعدن الأصفر، وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة 50 نقطة.

وتخطت الاونصة سعر 2622 دولارًا، أمس الجمعة، وذلك مع نهاية الأسبوع، حيث ينتظر افتتاح البورصة يوم الاثنين، ويعتقد البعض أن الذهب سيواصل الارتفاع ويتخطي حاجز 2630 دولارًا للأوقية.

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