بغرض توفير فرص تمكين.. تنظيم ورشة لتعليم ذوي الهمم صناعة المشغولات الذهبية

نظم أحد الأحزاب في البحر الأحمر ورشة عمل لصناعة الخرز والمشغولات اليدوية لـ ذوي الهمم . تهدف الورشة إلى تعزيز القدرات الإبداعية وتوفير فرص تمكين لهذه الفئة المهمة. شهدت الفعالية مشاركة واسعة من الشباب ذوي القدرات الخاصة، حيث تم توفير الأدوات والخامات اللازمة لتعليمهم فنون الخرز وتصميم المشغولات اليدوية المختلفة.

ويرصد لكم الموجز خلال السطور التالية كافة التفاصيل الكاملة عن ورشة لصناعة المشغولات الذهبية لذوي الهمم

تعزيز مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة

جاء ذلك ضمن خطة الدولة بقيادة الرئيس السيسي بالاهتمام بهذه الفئة، وتحت رعاية المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، وتوجيهات هاني عبد السميع، أمين عام الحزب بالبحر الأحمر، وتنظيم وإشراف إيمان يعقوب، أمين الشباب، وبحضور لفيف من أعضاء الحزب والمواطنين.

وقال هاني عبد السميع، إن هذه الورشة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها تعزيز مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تعليمهم تقنيات جديدة في فنون الحرف اليدوية، ما يفتح أمامهم مجالات عمل جديدة ويعزز قدرتهم على الإنتاج الذاتي، فضلًا أنها تساهم في تعزيز التواصل الاجتماعي بين المشاركين، وتطوير إحساسهم بالانتماء والقدرة على المشاركة الفعالة في المجتمع، إلى جانب تشجيع الصناعات اليدوية وتطوير هذه الصناعة بأيدٍ مصرية مبدعة.

وأضاف «عبد السميع» في تصريحات له على هامش ورشة العمل أن الورشة تم تقسيمها إلى عدة محاور تدريبية، حيث بدأت بجلسة تعريفية حول أهمية الحرف اليدوية وفوائدها الاقتصادية والاجتماعية. تلا ذلك عرض عملي لتقنيات استخدام الخرز في صنع الأساور، العقود، والإكسسوارات المتنوعة، وتفاعل المشاركون بشكل كبير مع المدربين، الذين قدموا الدعم اللازم والإرشادات العملية لكل خطوة.

فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة

وأكد أمين عام الحزب بالبحر الاحمر أن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي ينظمها الحزب لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الفرص لهم لإظهار إبداعاتهم ومهاراتهم، معربا عن التزام الحزب بتقديم الدعم المستمر لهذه الفئة المهمة، والعمل على تنظيم المزيد من الفعاليات التي تعزز من دورهم في المجتمع.

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