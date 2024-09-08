نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي.. إليك التفاصيل كاملة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق موقع إلكتروني متطور يهدف إلى تسهيل الاستعلام عن سيارات المعاقين ونتائج طلبات الحصول على هذه السيارات الخاصة بذوي الهمم، ويعمل الموقع على مدار الساعة، حيث يمكن للمستفيدين الاطلاع على النتائج عبر إدخال رقم البطاقة القومية، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

الكشف الطبي للحصول على سيارات المعاقين

كما قدمت وزارة الصحة والسكان تفاصيل حول التعليمات الخاصة بالحجز الإلكتروني للكشف الطبي سيارات المعاقين للأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على سيارات معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. تشمل التعليمات ما يلي:

تسجيل البيانات: يتعين على المستفيد تسجيل بياناته الشخصية مثل الرقم القومي، رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، الحالة الاجتماعية، العنوان، الوظيفة، ورقم الهاتف. كما يجب اختيار نوع الإعاقة وفقًا للقانون (حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أمراض دم، أو أمراض قلب). إذا كان المستفيد قاصرًا أو غير كامل الأهلية، يجب تسجيل بيانات ولي الأمر أو الوصي.

اختيار مكان وتاريخ الكشف الطبي: يمكن للمستفيد اختيار مكان الكشف من بين الخيارات المتاحة، مثل الإدارة العامة للمجالس الطبية أو المجالس الطبية العامة في الإسكندرية وسوهاج، بالإضافة إلى تحديد تاريخ الكشف. كما يمكن تحديد الجمرك الذي يرغب في الحصول على السيارة منه.

بيان التسجيل: بعد إتمام التسجيل، يظهر بيان يحتوي على بيانات المستفيد ومكان وموعد الكشف الطبي، والمستندات والفحوصات المطلوبة لكل نوع من الإعاقة. يجب طباعة هذا البيان وإحضاره مع المستندات الأخرى.

إجراءات التظلم وإعادة الكشف: للمستفيدين الذين تقدموا بتظلمات أو سبق لهم الكشف الطبي، يجب عليهم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة مجددًا وحجز موعد جديد.

قيود على الحجز: لا يُسمح بالحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارات المعاقين المجهزة طبيًا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

المسؤولية القانونية: تعتبر جميع البيانات المسجلة بمثابة إقرار بصحتها، ويتحمل المستفيد المسؤولية القانونية عن أي معلومات غير دقيقة.

يمكن للمستفيدين حجز مواعيد الكشف الطبي عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

وفي السياق ذاته، قال محمود العطيوي، صاحب معرض سيارات المعاقين في الإمارات، إن منظومة استيراد سيارات المعاقين من الخارج شهدت تلاعبًا كبيرًا في الفترة الماضية، حيث سعى البعض للحصول على سيارات معاقين دون استيفاء الشروط. وأضاف أن الدولة اتخذت إجراءات لوقف هذا التلاعب وتنظيم عملية الاستيراد.

وأشار العطيوي إلى أن بعض الأفراد استغلوا المبادرة وحصلوا على خطابات إعاقة بطرق غير شرعية، مضيفًا أنه سيتم سحب السيارات من هؤلاء وفقًا للقانون. وأوضح أن الوضع الحالي فيما يخص استيراد سيارات المعاقين من الخارج متوقف للدراسة والتعديل، لمراجعة الكروت وحالات الإعاقة وإعادة هيكلة المنظومة للحد من المخالفات.

على الرغم من توفر جميع أنواع سيارات المعاقين الجديدة والمستعملة، فإن عملية التصدير إلى مصر توقفت حاليًا، ولفت العطيوي إلى أن البيع داخل الإمارات والتصدير إلى عمان والسعودية يجري بشكل طبيعي، بشرط توافر الشروط اللازمة. تراوح أسعار السيارات بين 13 ألف درهم إلى 25 ألف درهم، مما يوفر مكسبًا كبيرًا للمشتري.

اقرأ أيضا:

تعرف على أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد وشروط الحصول عليها 2024

أزمة الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين تتفاقم.. قرارات جديدة ومطالب بالتغيير