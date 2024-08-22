تعرف على أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد وشروط الحصول عليها 2024

تصدرت أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد 2024 اهتمامات العديد من المواطنين، خاصةً أن بورسعيد تُعد واحدة من أكبر المحافظات الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط المتخصصة في بيع سيارات المعاقين, وتحتوي أسواق بورسعيد على معارض مفتوحة تقدم سيارات واردة من مختلف بلدان العالم، مثل فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، وكوريا، مما أضاف تنوعًا كبيرًا في الأنواع والماركات.

أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد 2024

شهدت أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد ارتفاعًا ملحوظًا، نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف النقل, ورغم ذلك, تسعى الحكومة المصرية على توفير سيارات المعاقين بأسعار مناسبة، مع استمرار إعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية، وفقًا للقوانين السارية.

أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار سيارت المعاقين في بورسعيد اليوم شروط الحصول على سيارات المعاقين, وأماكن الفحص الطبي, وإجراءات الحجز, وفقًا لآخر تحديث.

أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد اليوم 2024

تفاوتت أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد لعام 2024 بناءً على عدة عوامل، أبرزها ماركة السيارة، موديلها، حالتها، وسنة الصنع, وجاءت كالتالي:

سيارات المعاقين

تراوحت أسعار سيارات المعاقين اليوم ما بين 70 ألف إلى 150 ألف جنيه مصري، وهي أرقام تتغير وفقًا لعوامل العرض والطلب في السوق، بالإضافة إلى التغيرات في أسعار السيارات العالمية.

بدأت أسعار السيارات الأوتوماتيك مثل هيونداي من 70 ألف جنيه.

سجلت سيارات أوبترا الأوتوماتيك أسعارًا تبدأ من 90 ألف جنيه.

تراوحت أسعار السيارات الأوتوماتيك من نوع كيا ودايو جنترا من 80 ألف جنيه.

بلغ سعر السيارات الأوتوماتيك مثل هيونداي ماتريك نحو 70 ألف جنيه.

وصلت أسعار سيارات كيا سول الأوتوماتيك إلى 180 ألف جنيه.

شروط الحصول على سيارات المعاقين في بورسعيد

يتساءل العديد من المواطنين عن شروط الحصول على سيارات المعاقين في بورسعيد لعام 2024، وجاءت الشروط كالتالي:

سيارات المعاقين

اشتراط أن يكون صاحب الطلب من ذوي الهمم.

التسجيل في وزارة التضامن وحمل بطاقة الخدمات المتكاملة.

تجهيز السيارة فنيًا لتتناسب مع الحالة الطبية للمتقدم.

تسجيل السيارة باسم الشخص صاحب الطلب.

حيازة الجنسية المصرية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

حمل شهادة تثبت الإعاقة.

اجتياز الفحص الطبي لتحديد نسبة الإعاقة.

تقديم تقرير مالي عن مقدم الطلب.

طرق الحصول على سيارات المعاقين في بورسعيد 2024

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طرق الحصول على سيارات المعاقين في بورسعيد لعام 2024, ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

تقديم طلب لأقرب فرع تابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

إدراج بطاقة الرقم القومي ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة في الطلب.

تضمين العنوان، الوظيفة الحالية، ونوع الإعاقة في الطلب.

تقديم تقرير طبي يوضح نوع الإعاقة.

أماكن الفحص الطبي لسيارات المعاقين

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي على صفحتها الرسمية أماكن الفحص الطبي للراغبين في الحصول على سيارات المعاقين, ويشمل ذلك المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة والرسمية في القاهرة والمحافظات، ومنها:

الإدارة العامة للمجلس الطبي بمحافظة القاهرة.

المجلس الطبي العام بمحافظة الإسكندرية.

المجلس الطبي العام بمحافظة سوهاج.

المستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية.

مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

المستشفيات التابعة لهيئة الشرطة.

المستشفيات الجامعية والتعليمية.

المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

شروط التقديم لحجز سيارات المعاقين

أوضح محمود سعد، تاجر سيارات لذوي الهمم، بعض الشروط المطلوبة للتقدم لحجز سيارات المعاقين، والتي تضمنت:

استخراج خطاب من المجلس الطبي يثبت درجة الإعاقة.

توجه المواطن صاحب الخطاب إلى المنطقة الحرة للاستثمار في بورسعيد.

تقديم بطاقة الرقم القومي ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة.

اختيار السيارة المناسبة وإتمام الإجراءات من خلال موظف الجمرك.

استلام السيارة من المنطقة الحرة للاستثمار.

بدء مرحلة ترخيص السيارة.

اشتراط القانون مرور 5 سنوات على الأقل قبل أن يتمكن المواطن من الحصول على سيارة أخرى.

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