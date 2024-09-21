سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار الفضة اليوم، واحدة من أبرز الأمور التي يتابعها عدد كبير من الأشخاص بشكل لحظة، وبخاصة مع عدم الاستقرار الذي تشهده أسواق الذهب وغيره من الملاذات الآمنة، ما يدفع بالمستثمرين إلى حفظ قيمة أموالهم في شراء الفضة.

ومع تزايد عمليات البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور التالية المزيد من التفاصيل عن أسعار الفضة اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024.

أسعار الفضة اليوم

وكانت أسعار المعادن النفيسة قد استقرت في الغالب متأخرة عن الذهب هذا الأسبوع. واستقرت العقود الآجلة للبلاتين عند 989.55 دولار للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.3% إلى 31.340 دولار للأوقية.

وفي السياق، قفز الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 2593.31 دولارًا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر بنسبة 0.2٪ إلى 2618.40 دولارًا للأوقية.

سعر الفضة عالميا

وساعد تفاقم التوترات في الشرق الأوسط في دعم الطلب على الملاذ الآمن للذهب، بعد أن فجرت إسرائيل الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها حزب الله في لبنان، مما أدى إلى تعهدات بالانتقام.

وفي هذا الإطار، فقد استقرت أسعار المعادن النفيسة وكانت في الغالب متأخرة عن الذهب هذا الأسبوع. واستقرت العقود الآجلة للبلاتين عند 989.55 دولار للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.3% إلى 31.340 دولار للأوقية.

‎سعر جرام الفضة بالمصنعية اليوم

أونصة الفضة: 1,678.409

الفضة النقية عيار999: 53.85

الفضة البريطانية عيار 958: 51.64

الفضة الاسترليني عيار 925: 49.87

فضة العملات عيار 900: 48.52

فضة المجوهرات عيار 800: 43.13

فضة عيار 880: 47.44

سعر الفضة اليوم شراء جديد

سعر جرام الفضة: 71.77

أونصة الفضة: 2,215.499

سبيكة الفضة 50 جرام: 3,548.02

سبيكة الفضة 100 جرام: 7,069.05

سبيكة الفضة 200 جرام: 13,490.56

سبيكة الفضة 250 جرام: 16,593.38

سبيكة الفضة 500 جرام: 32,862.99

سبيكة الفضة 1 كيلو: 64,754.67

سعر الفضة اليوم شراء جديد

سعر جرام الفضة: 53.64

أونصة الفضة: 1,668.363

سبيكة الفضة 50 جرام: 2,681.96

سبيكة الفضة 100 جرام: 5,363.92

سبيكة الفضة 200 جرام: 10,727.85

سبيكة الفضة 250 جرام: 13,409.81

سبيكة الفضة 500 جرام: 26,819.62

سبيكة الفضة 1 كيلو: 53,639.24

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