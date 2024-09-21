أسعار المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 21-9-2024 في مصر

سعر الذهب اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، شهد مجموعة من التطورات في الساعات الأخيرة، بالتزامن مع الارتفاع الجنوني التي عرفها سعر الذهب، لهذا يستعرض الموجز تفاصيل أسعار المعدن الأصفر اليوم السبت .

سعر جرام الذهب عيار 21 مباشر الآن

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية أمس الجمعة، بالتزامن مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية إلى أعلى مستوياتها، مع انخفاض الدولار بعد خفض أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع ترحيب الأسواق باحتمالات المزيد من التخفيضات في الأسعار، خاصة أن إن انخفاض أسعار الفائدة يبشر بالخير للذهب، نظراً لأنها تقلل من التكلفة البديلة للاستثمار في المعدن الأصفر.

أسعار الذهب عالميا

وسجل الذهب في البداية رد فعل سلبي على خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء، نظرًا لأن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قدم أيضًا نظرة أقل تشاؤمًا لأسعار الفائدة طويلة الأجل، لكن الأسواق رحبت باحتمالات خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، مما أثر على الدولار وحفز التدفقات إلى الأصول التي تحركها المخاطر.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 2593.31 دولارًا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر بنسبة 0.2٪ إلى 2618.40 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن

استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 ليسجل نحو 3040 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 نحو 3550 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 نحو 4057 جنيه.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,914

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 23,601

جنية الذهب 8ج عيار 21: 38,125

جنية الذهب 8ج عيار 22: 39,940

جنية الذهب 8ج عيار 24: 43,571

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 46,657

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 92,679

سعر سبيكة الذهب أوقية: 137,860

سبيكة الذهب نصف أونصة: 72,207

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 143,709

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 230,110

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 459,312

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 54,420

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,570,424

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,289,297

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