أسعار الذهب عند أعلى مستوياته.. وعيار 21 يرتفع لـ 3540 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية اليوم الجمعة، بالتزامن مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية إلى أعلى مستوياتها، وسط توقعات بمزيد من تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2024.

أسعار الذهب اليوم

صرح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت بمقدار 35 جنيهًا مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3540 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بمقدار 24 دولارًا لتصل إلى 2614 دولارًا.

وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 4046 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3034 جنيهًا، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2360 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 28320 جنيهًا.

حركة الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي أمس الخميس ارتفاعًا بقيمة 35 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 3470 جنيهًا واختتمها عند 3505 جنيهات. أما على مستوى البورصة العالمية، فقد ارتفعت أسعار الأوقية بمقدار 42 دولارًا، لتبدأ التعاملات عند 2548 دولارًا وتصل إلى 2600 دولار، قبل أن تختتم التداولات عند 2590 دولارًا.

واختتم إمبابي بنصيحة للمستهلكين بعدم التعامل بالبيع أو الشراء خلال موجات الصعود أو الهبوط المفاجئة، مشيرًا إلى ضرورة الانتظار حتى استقرار الأسعار ولو عند مستويات مرتفعة، لتجنب المخاطر المرتبطة بالتقلبات السريعة في السوق.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة نحو 28000 جنيه.

سعر أوقية الذهب عالميا

سجل سعر أوقية الذهب نحو 2589 دولارا.

سعر سبائك الذهب اليوم

سجلت أسعار سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10027 جنيهًا.

بلغت أسعار سبيكة الذهب وزن 5 جرامات حوالي 20055 جنيها.

سجلت أسعار سبيكة الذهب الأونصة (31.1) جرام بنحو 124742 جنيهًا

وهذه الأسعار هي قيمة الذهب الخام في السبيكة، وتصل درجة نقائه إلى 99.9٪، دون مصنعية أو قيمة مضافة أو دمغة.

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