قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-9-2024 وصدمة في عيار 21

واصلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-9-2024، ارتفاعها بمنتصف التعاملات، وأعلنت أسواق الصاغة حالة الطوارئ، بسبب عدم استقرار أسعار ابذهب واتجاهل نحو الصعود متأثرة بقرار الفيدرال الأمريك الخاص بتخفيض أسعا الفائدة، وارتفعت أسعار الذهب عيار 21، حوالي 30 جنيهًا ليصل إلى 3530 جنيهًا.

ويظل المعدن الأصفر، هو الخيار الأمثل للاستثمار الآمن ولذلك لا تنقطع عمليات البحث عن أسعار الذهب عبر محركات البحث المختلفة.

أسعار الذهب في مصر الآن



وكشفت شعبة الذهب الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنها تتابع التطورات التي تطرأ على أسعار الذهب العالمية، بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة 50 نقطة أساس، مع توقعات باستمرار الخفض حتى نهاية العام بقيمة 50 نقطة آخرى على مراحل أثناء اجتماعات الفيدرالي خلال الفترة المتبقية من 2024، مما يدفع أسعار الذهب لمزيد من الارتفاع في خلال الأيام الماضية.

لا يفوتك سعر جرام الذهب عيار 18 بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار

أسعار الذهب داخل الأسواق الآن

وأعلنت شعبة الذهب الشعبة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل ارقاما قياسية، مؤكدة أنه تجاوز حاجز 3500 جنيه، ويستعرض “ الموجز”، خلال السطور التالية آخر تحديث سجلته أسعار الذهب بأعيرته المختلفة، وجاءت وفقا لما أعلنته شعبة المجوهرات مالآتي:



سعر الذهب عيار 21 الآن

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3530 جنيهًا.



أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 18 الآن

ارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 3000 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 الآن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 2333 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب الآن

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 نحو 28000 جنيه.

سعر الذهب العالمي

صعد سعر الذهب اليوم الجمعة في، الأسوا العالمي إلى 0.24% إلى 2593.56 دولار بحلول الساعة 5:07 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2599.92 دولار الأربعاء الماضي.

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب مكاسب بنحو 0.6% هذا الأسبوع، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.14% إلى 2618.20 دولار، وانخفض مؤشر الدولار 0.05% إلى 100.56؛ ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

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