المعدن الأصفر .. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 20-9-2024

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة 20-9-2024، داخل أسواق الصاغة المختلفة، خلال التعاملات الصباحية، ليواصل سعر الذهب في مصر تأثره بتلقلبات أسعار الذهب العالمية، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3500 جنبه.

سعر الذهب والسبائك اليوم

وعلى الصعيد العالمي فقد ارتفعت أسعار الذهب إلي 38 دولار للأوقية، متأثرا بقرار الفيدرالي الأمريكي، بشأن خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال الذهب يحير الباحثين عن الاستثمار الآمن، حيث إن سعر الذهب غير المنضبطة تجعل الفزع والذعر يخيم على الكثيرين خاصة أن أسعاره تقلق الجميع مما يجعله بعيدا كل البعد عن محطات الاستثمار الآمن.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووسط حالة الركود شبه التام في سوق الصاغة، تتزايد عمليات البحث عن سعر الذهب عبر محركات جوجل على مدار اليوم، لعدم ثبات السعر كما كان في الماضي، و" الموجز "، تستعرض خلال السطور التالية سعر الذهب كالآتي:

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24 اليوم



ارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24، اليوم ليسجل نحو 4000 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 21 اليوم



وصل سعر الذهب عيار 21، ليسجل نحو 3500 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 18 اليوم



سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 نحو 3000 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 14



سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2333 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم



سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة نحو 28000 جنيه.

سعر أوقية الذهب عالميا



سجل سعر أوقية الذهب نحو 2589 دولارا.

سعر سبائك الذهب اليوم

سجلت أسعار سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10027 جنيهًا.

بلغت أسعار سبيكة الذهب وزن 5 جرامات حوالي 20055 جنيها.

سجلت أسعار سبيكة الذهب الأونصة (31.1) جرام بنحو 124742 جنيهًا.

وهذه الأسعار هي قيمة الذهب الخام في السبيكة، وتصل درجة نقائه إلى 99.9٪، دون مصنعية أو قيمة مضافة أو دمغة.

أسعار مصنعية الذهب في مصر

وتسجل أسعار الذهب في مصر، حالة من التباين تبعًا لتقدير المصنعية والدمغة، من مكان لآخر ومن صاغة لأخرى، ويتم إضافة دمغة من 30 إلى 65 جنيها، على ، كما يتم إضافة من 100 إلى 150 جنيها زيادة على سعر جرام الذهب المعلنة.

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