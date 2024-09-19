ارتفاع كبير في أسعار الذهب عيار 21 الآن .. آخر تحديث

خالفت أسعار الذهب عيار 21 الآن التوقعات اليوم الخميس 19-9-2024،بمنتصف التعاملات، وسجلت ارتفاعات جديدة، حيث صعدت أسعار الذهب عيار 21 نحو 35 جنيها في الجرام الواحد، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

أسعار الذهب عيار 21 الآن

ارتفعت أسعار الذهب عيار 21 في مصر ، متأثرة بقرار الفيدرالي الأمريكي أمس بشأن خفض سعر الفائدة على الدولار، ومن المعروف أن أسعار الفائدة لها تأثيرها القوي على أيعار الفائدة بمعنى أن أي تخفيض للفائدة يعزز من مكاسب الذهب عالميا ومحليا.

أسعار الذهب عيار 21

أسعار الذهب عيار 21 اليوم

وتشغل أسعار الذهب جزء كبير من اهتمام الكثير من المواطنين، باعتبار أن المشغولات الذهبية من أكثر المشروعات الاستثمارية التي تتزايد قيمتها يوما بعد الآخر، أو لحظة بعد الأخرى، ولعل المتهمين بأسعار المشغولات الذهبية، هي فئة الباحثين عن تحقيق مكاسب دائمة من خلال الاحتفاظ بالمشغولات الذهبية التي يمتلكونها.

أسعار الذهب الآن

وتتزايد عمليات البحث على مدار اليوم الواحد على محركات البحث بجوجل للتعرف على أسعار الذهب، وخلال السطور التالية تستعرض «الموجز»، أسعار الذهب التي تم الإعلان عنها اليوم.

سعر الذهب عيار 21 الآن

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 3.495 ألف جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 24 الآن

وزاد سعر الذهب عيار 24 بنحو 3.994 ألف جنيه للجرام.

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سعر الذهب عيار 18 الآن

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2.996 ألف جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 14

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2.330 ألف جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب الآن

ارتفع سعر الجنيه الذهب، إلى 27.960 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2.589 ألف دولارا اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، بنسبة 1.21%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة

وقرر الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- خفض سعر الفائدة 0.5% على الدولار أمس الأربعاء لأول مرة من 4 سنوات ليصل إلى 4.75% و5% بدلا من 5.25% و5.5%.

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