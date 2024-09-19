أسعار المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 19-9-2024 في مصر

سعر الذهب اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، شهد مجموعة من التطورات في الساعات الأخيرة، بالتزامن مع عدم استقرار الأسعار التي عرفها المعدن الأصفر في الفترة الأخيرة.

سعر جرام الذهب عيار 21 مباشر الآن

وخلال التعاملات المسائية أمس الأربعاء في محلات الصاغة والذهب، تأثرت أسعار الذهب بالتطورات العالمية بالإضافة إلى العوامل المحلية التي تؤثر على العرض والطلب في السوق المصري، حيث زادت أسعار جميع الأعيرة، وجاءت بنحو 17 جنيهًا لعيار 24 و15 جنيهًا لعيار 21، تزامنًا مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا عند 2576 دولارًا.

أسعار الذهب عالميا

وخلال الأسبوع الماضي، شهد الذهب ارتفاعًا بنسبة 3.3%، تزامنًا مع تقارير إعلامية أشارت إلى احتمالية خفض البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، فغي حين أدى تأثير العطلات في الصين واليابان وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية إلى انخفاض أحجام التداول، بينما تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.5%، مسجلاً أدنى مستوى له خلال أسبوع, وجاء هذا التراجع في الدولار ساهم بشكل كبير في دعم أسعار الذهب نظرًا للعلاقة العكسية بينهما.

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن

استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 ليسجل نحو 2970 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 استقرارًا عند 3465 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 نحو 3960 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سبيكة ذهب 1 جرام: 4,907

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,711

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 23,199

جنية الذهب 8ج عيار 21: 37,475

جنية الذهب 8ج عيار 22: 39,260

جنية الذهب 8ج عيار 24: 42,829

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 45,862

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 91,100

سعر سبيكة الذهب أوقية: 135,511

سبيكة الذهب نصف أونصة: 70,977

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 141,260

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 226,189

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 451,485

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 53,493

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,492,546

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,250,288

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