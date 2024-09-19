أسعار المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 19-9-2024 في مصر
سعر الذهب اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، شهد مجموعة من التطورات في الساعات الأخيرة، بالتزامن مع عدم استقرار الأسعار التي عرفها المعدن الأصفر في الفترة الأخيرة.
سعر جرام الذهب عيار 21 مباشر الآن
وخلال التعاملات المسائية أمس الأربعاء في محلات الصاغة والذهب، تأثرت أسعار الذهب بالتطورات العالمية بالإضافة إلى العوامل المحلية التي تؤثر على العرض والطلب في السوق المصري، حيث زادت أسعار جميع الأعيرة، وجاءت بنحو 17 جنيهًا لعيار 24 و15 جنيهًا لعيار 21، تزامنًا مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا عند 2576 دولارًا.
أسعار الذهب عالميا
وخلال الأسبوع الماضي، شهد الذهب ارتفاعًا بنسبة 3.3%، تزامنًا مع تقارير إعلامية أشارت إلى احتمالية خفض البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، فغي حين أدى تأثير العطلات في الصين واليابان وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية إلى انخفاض أحجام التداول، بينما تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.5%، مسجلاً أدنى مستوى له خلال أسبوع, وجاء هذا التراجع في الدولار ساهم بشكل كبير في دعم أسعار الذهب نظرًا للعلاقة العكسية بينهما.
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن
- استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 ليسجل نحو 2970 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن
- سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 استقرارًا عند 3465 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن
- استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 نحو 3960 جنيهًا.
سعر الذهب والسبائك اليوم
- سبيكة ذهب 1 جرام: 4,907
- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,711
- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 23,199
- جنية الذهب 8ج عيار 21: 37,475
- جنية الذهب 8ج عيار 22: 39,260
- جنية الذهب 8ج عيار 24: 42,829
- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 45,862
- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 91,100
- سعر سبيكة الذهب أوقية: 135,511
- سبيكة الذهب نصف أونصة: 70,977
- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 141,260
- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 226,189
- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 451,485
- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 53,493
- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,492,546
- سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,250,288
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