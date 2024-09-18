جن جنونه.. ارتفاع سعر الذهب عيار 21 وسط التعاملات في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، نتيجة زيادة سعر الأوقية في البورصة العالمية. ويأتي هذا الارتفاع وسط توقعات بقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر مساء اليوم، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار الذهب في مصر اليوم

جرام الذهب عيار 21: سجل 3475 جنيهًا، بزيادة قدرها 17 جنيهًا مقارنة ببداية تعاملات اليوم.

جرام الذهب عيار 24: سجل 3971 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 18: سجل 2979 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 14: سجل 2317 جنيهًا.

الجنيه الذهب: سجل 27800 جنيه.

سعر الأوقية العالمية

ارتفعت الأوقية عالميًا بمقدار 6 دولارات، لتصل إلى 2575 دولارًا.

تحركات أسعار الذهب في مصر

أفاد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، بأن الذهب حقق أرباحًا بقيمة 513 دولارًا، بزيادة نسبتها 25% منذ بداية العام. ويعود هذا الارتفاع إلى توقعات نهاية دورة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، والطلب القوي على الذهب كملاذ آمن بسبب الأزمات في الشرق الأوسط.

توقعات أسعار الذهب في مصر الأيام القادمة

وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب تظهر استقرارًا بعد تراجعها يوم أمس، في ظل ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، موضحًا أن الرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ساهمت في تراجع الدولار، مما دعم أسعار الذهب لتبقى فوق نطاق 2550 دولارًا للأوقية.

كما لفت إمبابي إلى أن الأسواق تتطلع إلى قرار لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي اليوم، في ظل تباين التوقعات حول وتيرة خفض أسعار الفائدة. وبيّن أن التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، إضافة إلى عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، قد تستمر في دعم أسعار الذهب.

كما تترقب الأسواق غدًا الخميس قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا، وطلبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، بينما سيصدر قرار السياسة النقدية لبنك اليابان يوم الجمعة، ما قد يؤدي إلى تقلبات في الأسواق.