تعرف على سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء ختام التعاملات الأربعاء

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء.. شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء تقلبات ملحوظة.

و تأثرت بشكل كبير بالتطورات العالمية في أسعار الذهب، بالإضافة إلى العوامل المحلية التي تؤثر على العرض والطلب في السوق المصري، حيث زادت أسعار جميع الأعيرة، وجاءت بنحو 17 جنيهًا لعيار 24 و15 جنيهًا لعيار 21، تزامنًا مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا عند 2576 دولارًا.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء

يقدم لكم موقع الموجز، سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء، حيث شهد سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر شيوعًا في مصر، تذبذبًا ملحوظًا خلال اليوم، حيث سجل ارتفاعًا في بداية التعاملات ثم انخفض قليلاً قبل أن يستقر عند مستوى معين في ختام التعاملات.

لا يفوتك جن جنونه.. ارتفاع سعر الذهب عيار 21 وسط التعاملات في مصر

سعر الذهب عيار 24

يصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4016 جنيها، بينما سجل سعره بالدولار 82.96.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 3681 جنيها، بينما وصل سعره بالدولار إلى 76.05.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 يسجل نحو 3514 جنيها، بينما وصل سعره بالدولار إلى 72.59

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3012 جنيها، أي ما يعادل 62.22 دولار

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 يصل إلى 2343 جنيها، وسجل سعره بالدولار نحو 48.39

سعر جرام الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم يسجل نحو 2008 جنيهات، بينما حقق سعره بالدولار نحو 41.48

سعر جرام الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم يسجل نحو 1506 جنيهات، بينما حقق سعره بالدولار نحو 31.11

سعر أوقية الذهب

وجاء سعر أوقية الذهب اليوم 124897 جنيها، بينما سجل سعرها بالدولار نحو 2580

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم يبلغ نحو 28112 جنيها، بينما حقق سعره بالدولار نحو 580.72

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء

سعر الربع جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الربع جنيه الذهب اليوم 7028 جنيها.

سعر كيلو الذهب

سعر كيلو الذهب اليوم يسجل نحو 4015974 جنيها، بينما وصل سعره بالدولار لـ 82958

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام في مصر لتسجل 3966 جنيها، بما يعادل نحو 81.68 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام ارتفاعا عند 9915 جنيها، بما يعادل نحو 204.21 دولار.

لا يفوتك سعر سبائك الذهب btc اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات في مصر لمستوى 19.830 جنيها، بما يعادل نحو 408.42 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم عند 39.660 جنيها، بما يعادل نحو 816.85 دولار.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما اليوم ارتفاعا عند 79.320 جنيها، بما يعادل نحو 1633.69 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام اليوم لمستوى 123.342 جنيها، بما يعادل نحو 2540.38 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما نحو 198.300 جنيها، بما يعادل نحو 4084.23 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام عند 396.600 جنيها، بما يعادل نحو 8168.46 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام اليوم في مصر حالة من الانخفاض عند 1.983.000 جنيها، بما يعادل نحو 40.842.30 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن كيلو

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن كيلو عند 3.966.000 جنيها، بما يعادل نحو 81.684.61 دولار.

أسعار المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 18-9-2024 في مصر

استقرار سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 بعد انخفاض