استقرار سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 بعد انخفاض

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة المصرية، وذلك بعد انخفاض طفيف في أسعار البيع والشراء خلال تعاملات يوم أمس، يأتي هذا الاستقرار تزامنًا مع استقرار أسعار الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية، حيث لم تسجل تغييرات كبيرة في سعر الأونصة، ويستعرض الموجز اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة 3960 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 3937 جنيهًا، يعتبر الذهب عيار 24 هو الأكثر نقاءً، وهو من الخيارات المفضلة لدى المستثمرين نظرًا لنقاوته العالية.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21، الذي يُعد الأكثر تداولًا بين المصريين بسبب ملاءمته للسوق المحلي، فقد سجل اليوم 3465 جنيهًا للبيع، مقابل 3445 جنيهًا للشراء. يعكس هذا الانخفاض الطفيف استقرارًا عامًا في أسعار الذهب محليًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم استقر عند 2970 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2952 جنيهًا. يعد الذهب عيار 18 خيارًا مفضلًا للمشترين الذين يبحثون عن الذهب بأسعار أقل مقارنة بالعيارات الأعلى، مع الاحتفاظ بجودة عالية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2316 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 2303 جنيهًا، ويعتبر هذا العيار خيارًا اقتصاديًا للأفراد الذين يرغبون في اقتناء الذهب بأسعار أقل.

سعر الجنيه الذهب

أما عن الجنيه الذهب، فقد سجل عيار 21 منه سعر 27720 جنيهًا للبيع، مقابل 27560 جنيهًا للشراء، يُعد الجنيه الذهب من أهم الخيارات الاستثمارية للمستثمرين في الذهب، حيث يفضل البعض شراءه كوسيلة للاحتفاظ بالقيمة على المدى الطويل.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

على الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب اليوم حيث سجلت أونصة الذهب 2562 دولارًا للبيع و2561 دولارًا للشراء، ويعكس هذا الاستقرار تأثر الأسواق العالمية بالأوضاع الاقتصادية العالمية، والتي قد تشهد تغيرات طفيفة بناءً على التطورات السياسية والاقتصادية.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب

يتوقع الخبراء أن تستمر أسعار الذهب في الاستقرار خلال الفترة المقبلة، نظرًا للتقلبات المحدودة في الأسواق العالمية. ومع ذلك، قد تشهد الأسعار بعض التغيرات البسيطة بناءً على عوامل اقتصادية مثل التضخم وأسعار الفائدة العالمية، بالإضافة إلى توجهات المستثمرين في السوق المصري.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 17-9-2024.. وعيار 21 مفاجأة



سعر الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 17-9-2024.. مش هتصدق وصل لكام

