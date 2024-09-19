أسعار الذهب اليوم عيار 24.. ارتفاع جنوني للمعدن النفيس

أسعار الذهب اليوم عيار 24، من الكلمات التي تتصدر البحث بشكل لحظي من قبل المواطنين حول العالم، وذلك في ظل الارتفاع الجنوني والمستمر للمعدن النفيس، شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 19-9-2024 ، صعودا قويا بشكل جديد في تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات، تزامنًا مع صعود قوي في سعر الأونصة في الجلسات اليومية لأعلى مستوى في تاريخها ببورصة المعادن الدولية، وسط ترقب من المتعاملين لمستويات سعر الدولار أمام باقي العملات.

أسعار الذهب اليوم عيار 24

يقدم لكم موقع الموجز، أسعار الذهب اليوم عيار 24، حيث يعتبر الذهب أحد أصول الاستثمار الآمنة التي يمكن اللجوء إليها في أوقات التقلبات الاقتصادية، حيث يعمل كتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملات.

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سعر جرام الذهب عيار 24

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر تحركا جديدًا ليبلغ نحو 3994 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات ليسجل 3495 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

أسعار الذهب اليوم عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 18

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بقيمة 20 جنيها ليستفيد من صعود سعر الأونصة عالميًا في التداولات المسائية ليبلغ نحو 2995 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم

واشتعل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، ليحقق ارتفاعا بقيمة 160 جنيها ويصل إلى مستويات 27960 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

أما عن سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المصرية فقد تحركت صعودا لتبلغ 123814جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.994 ملايين جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

أسعار الذهب اليوم عيار 24

سعر أوقية الذهب

وشهدت البورصة العالمية للمعادن ارتفاعاً قويًا في سعر أوقية الذهب ليبلغ سعر الأوقية 2590 دولارا.

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