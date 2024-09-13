أسعار الذهب عالميا تواصل ارتفاعها الجنوني.. الأوقية تلامس 2600 دولار

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، تزامنًا مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا تحقيق الأوقية مستويات قياسية جديدة في البورصة العالمية، مدعومة بتراجع الدولار قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار الذهب في مصر

ووفقًا للمهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، فقد ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بمقدار 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3470 جنيهًا، كما زادت الأوقية بنحو 7 دولارات، لتسجل مستوى 2567 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2573 دولارًا في بداية التعاملات.

وأشار إمبابي إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 3966 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 2974 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2314 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فقد وصل إلى 27760 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب في الأسواق المحلية قد ارتفعت بمقدار 55 جنيهًا يوم أمس الخميس، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 3395 جنيهًا، واختتمها عند 3450 جنيهًا. في المقابل، تراجعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بمقدار 4 دولارات، حيث افتتحت الأوقية عند 2513 دولارًا واختتمت التعاملات عند 2560 دولارًا.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وأوضح إمبابي أن الذهب قد سجل أعلى مستوياته القياسية المتتالية قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث لامست الأوقية 2573 دولارًا، مما يعزز من أرباح الذهب الأسبوعية لتتجاوز 3%. ومنذ بداية العام، حقق الذهب أرباحًا بقيمة 498 دولارًا، أي بنسبة 24%، بدعم من السياسات النقدية التيسيرية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، والطلب القوي على الملاذات الآمنة بسبب النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب اهتمام المستثمرين الأفراد.

وأضاف إمبابي أن التوقعات من البنوك والمؤسسات الدولية تشير إلى اقتراب الأوقية من مستوى 2600 دولار مع بدء خفض أسعار الفائدة في اجتماع 18 سبتمبر الجاري.

وقد ساهمت البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة أمس في تعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد، حيث أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 2.4% في أغسطس، وهي نفس النسبة المسجلة في يوليو، وأقل من التوقعات التي كانت 2.5%. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنة بالانخفاض المعدل بنسبة 0.2% في يوليو، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بنسبة 1.7% في أغسطس بعد ارتفاع معدل بنسبة 2.1% في الشهر السابق، وجاءت النتيجة أقل من التوقعات البالغة 1.8%.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية زيادة في مطالبات البطالة الأولية بمقدار 230 ألفًا للأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر، متماشية مع التوقعات، وارتفعت مطالبات البطالة المستمرة بمقدار 1.85 مليونًا.