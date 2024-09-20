سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن.. المعدن الأصفر جن جنونه

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، الجمعة 20 سبتمبر 2024، استقرارًا نسبيًا بعد فترة من التقلبات التي طالت أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والعالمية. يعد الذهب، خاصة عيار 18، من الخيارات الشائعة لدى المواطنين سواء للاستخدام الشخصي أو الاستثمار، ويستمر الاهتمام بسعر الذهب في مصر كونه وسيلة مضمونة للحفاظ على الثروة على المدى الطويل، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تعتمد أسعار الذهب في مصر بالمصنعية على عدة عوامل، من بينها وزن القطعة الذهبية ونوع التصميم، فضلًا عن العيار، ويسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2970 جنيهًا بدون المصنعية، ومع إضافة المصنعية، قد يصل السعر إلى ما بين 3250 إلى 3500 جنيه للجرام الواحد، حسب نوع التصميم والمحل الذي تتم فيه عملية الشراء.

تختلف قيمة المصنعية من محل لآخر، وعادةً ما تتراوح بين 7% إلى 10% من قيمة الذهب الخام. يُنصح دائمًا بالتفاوض على المصنعية، خاصة عند شراء كمية كبيرة أو عند التعامل مع صائغ معروف، بالإضافة إلى ذلك، تتأثر أسعار الذهب في مصر بتقلبات سعر صرف الدولار، وهو ما يؤدي إلى تغير الأسعار بشكل متكرر.

سعر الذهب اليوم بالدولار

على الصعيد العالمي، بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 حوالي 2562 دولارًا، وهو ما يعكس زيادة طفيفة في أسعار الذهب بالدولار الأمريكي نتيجة التقلبات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم في بعض الدول الكبرى وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

يعد الدولار الأمريكي العامل الأكثر تأثيرًا على سعر الذهب في مصر، حيث يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة مباشرة في أسعار الذهب المحلية. لذا فإن سعر الذهب في مصر يتأثر دائمًا بالتحركات في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

أسعار سبائك الذهب اليوم

في سياق متصل، ارتفعت أسعار سبائك الذهب بمختلف أوزانها. فقد سجلت سبيكة الذهب وزن 1 جرام سعر 3988.5 جنيهًا، بينما بلغ سعر سبيكة وزن 50 جرامًا نحو 199.425 جنيهًا. أما سبيكة الذهب وزن كيلو فقد ارتفع سعرها ليصل إلى 3.988.500 جنيه، بما يعادل حوالي 82.222 دولار.