أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 17-9-2024.. اعرف سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية

تعد أسعار الفضة اليوم من أهم الخدمات التي يتابعها قطاع كبير من الناس سواء المستثمرين أو المدخرين أو حتى صغار التجار, باعتبارها البديل الأول والأكثر شعبية للذهب في سوق المعادن النفيسة, وتستخدم في عدة مجالات بدءًا من الحلي والمجوهرات إلى الصناعات التقنية والطبية.

أسعار الفضة اليوم

شهدت أسعار الفضة اليوم حالة من التفاوتت, إذ سجلت بعض الأعيرة استقرارًا بينما تباينت أسعار بعض الأعيرة الأخرى, وتستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024, وفقًا لما جاء في منصة “بنك لآيف”.

سعر الفضة اليوم

جاء سعر الفضة اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024, كالتالي:

سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9



سجل سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 حوالي 47.95 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8



بلغ سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 نحو 45.93 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5



استقر سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 عند 44.35 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 916



سجل جرام الفضة عيار 916 اليوم حوالي 43.92 جنيهًا.

سعر جرام الفضة السعودي عيار 875



وصل سعر جرام الفضة عيار 875، والمعروف بالفضة السعودي، إلى 41.95 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 800



بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 38.36 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 750



استقر سعر جرام الفضة عيار 750 عند 35.96 جنيهًا.

سعر الفضة اليوم

سعر جرام الفضة عيار 585



سجل سعر جرام الفضة عيار 585 حوالي 28.05 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية

حظيت الفضة عيار 925 باهتمام خاص لدى المستثمرين والمستهلكين، كونها تستخدم بشكل واسع في الهدايا والاستثمار, وبلغ سعر الجرام نحو 44.35 جنيهًا، بينما تراوحت قيمة المصنعية بين 25 و30 جنيهًا حسب متاجر البيع بالتجزئة.

سعر الفضة اليوم

سعر مصنعية الفضة في مصر

تتحكم المصنعية في تحديد أسعار الفضة داخل مصر، والتي غالبًا ما تكون أعلى بكثير من سعر جرام الفضة الخام, في بعض المتاجر الشهيرة, وقدر سعر المصنعية بحوالي 25 إلى 30 جنيهًا، مع احتمالية اختلاف السعر من متجر لآخر.

سعر تلميع الفضة في مصر

تحتاج الفضة إلى تلميع دوري للحفاظ على بريقها، وبلغت تكلفة التلميع في المتاجر المصرية حوالي 20 جنيهًا, ويمكن أيضًا استخدام طرق طبيعية مثل عصير الليمون والملح وبيكربونات الصوديوم لإعادة اللمعان.

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