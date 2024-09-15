أسعار الفضة اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 في محلات الصاغة

شهدت أسعار الفضة اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 في مصر استقرارًا واضحًا مقارنة بالأيام الماضية، مع تفاوت بسيط بين محلات الصاغة المختلفة، وازداد اهتمام الناس مؤخرًا بمتابعة أسعار الفضة يوميًا باعتبارها ملاذًا آمنًا وبديلًا للذهب.

أسعار الفضة اليوم

تعد أسعار الفضة اليوم من أهم الخدمات التي يبحث عنها قطاع كبير من الناس يوميًا خاصة سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم, لذا تقدم جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم الأحد 15-9-2024, وفقًا لمنصة “بنك لآيف”.

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

يعتبر عيار 925 الأكثر شيوعًا في صناعة المجوهرات الفضية بمصر، ويحتوي على 92.5% من الفضة النقية، والباقي معادن مثل النحاس لتعزيز متانتها, وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم نحو 44.18 جنيهًا، بينما تراوحت المصنعية ما بين 25 و 30 جنيهًا وقد تختلف قليلًا من محل لآخر.

أسعار الفضة اليوم

سعر جرام الفضة عيار 99.9

استقر سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 عند 47.76 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958

بلغ سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 نحو 45.76 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925

استمر سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 عند 44.18 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 916

استقرت قيمة جرام الفضة عيار 916 في السوق المصري عند 43.75 جنيهًا.

سعر جرام الفضة السعودي (عيار 875)

بلغ سعر جرام الفضة السعودي عيار 875 نحو 41.79 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 800

حقق سعر جرام الفضة عيار 800 حوالي 38.21 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 750

وصل سعر جرام الفضة عيار 750 إلى 35.82 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 585

استقر سعر جرام الفضة عيار 585 عند 27.94 جنيهًا.

أسعار الفضة اليوم

أسعار تلميع الفضة

تراوحت تكلفة تلميع الفضة في أحد محلات الصاغة ما بين 24 و28 جنيهًا, ويمكن أيضًا استخدام الملمعات الطبيعية التي تتوفر الأسواق مثل عصير وقشر الليمون، الملح، والكربونات لتلميع الفضة بفعالية.

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