أسعار الفضة اليوم السبت 14 سبتمبر 2024..الجرام بكام؟

تُعد متابعة أسعار الفضة في مصر من الأمور المهمة للعديد من الفئات، بما في ذلك المستثمرين، المدخرين، وصغار التجار، إذ تُعتبر الفضة البديل الأكثر شعبية بعد الذهب, لذا ترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الفضة اليوم السبت 14-9-2024, وفقًا لمنصة “بنك لايف”.

أسعار الفضة اليوم

سجلت أسعار الفضة اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 ارتفاعًا مقارنة بأسعار يوم أمس، وتزامنًا مع سلسلة من التقلبات تشهدها الأسعار خلال الفترة الحالية, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9

سجل سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 اليوم نحو 47.76 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8

بلغ سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 حوالي 45.76 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5

استقر سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 عند 44.18 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 916

أسعار الفضة

سجل جرام الفضة عيار 916 اليوم نحو 43.75 جنيهًا.

سعر جرام الفضة السعودي عيار 875

وصل سعر جرام الفضة عيار 875، المعروف بالفضة السعودي، إلى 41.79 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 800

بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 38.21 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 750

استقر سعر جرام الفضة عيار 750 عند 35.82 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 585

سجل سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 27.94 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية

استحوذت الفضة عيار 925 على اهتمام خاص من المستثمرين والمستهلكين الذين يفضلونها في الهدايا والاستثمار, بلغ سعر هذا العيار حوالي 44.18 جنيهًا للجرام، بينما تراوحت قيمة المصنعية بين 25 و30 جنيهًا، وفقًا لمتاجر البيع بالتجزئة.

أسعار الفضة

تكلفة تلميع الفضة في مصر

تطلبت الفضة تلميعًا دوريًا للحفاظ على لمعانها وبريقها, وبلغت تكلفة التلميع في المتاجر المصرية حوالي 20 جنيهًا، مع إمكانية استخدام طرق طبيعية مثل عصير الليمون والملح وبيكربونات الصوديوم لاستعادة اللمعان.

اقرأ أيضًا: أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024.. العيار بكام؟

ارتفاع أسعار الفضة اليوم السبت 27 يوليو 2024..الجرام بكام؟