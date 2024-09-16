تعرف على سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

أسعار الفضة اليوم، واحدة من أبرز الأمور التي يتابعها عدد كبير من الأشخاص بشكل لحظة، وبخاصة مع عدم الاستقرار الذي تشهده أسواق الذهب وغيره من الملاذات الآمنة، ما يدفع بالمستثمرين إلى حفظ قيمة أموالهم في شراء الفضة.

ومع تزايد عمليات البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور التالية المزيد من التفاصيل عن أسعار الفضة اليوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024.

أسعار الفضة اليوم

يذكر أنه خلال الساعات الماضية، ارتفعت الفضة الفورية 2.4% إلى 30.62 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.8% إلى 994.80 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1056.00 دولار للأوقية وصعد نحو 15% حتى الآن هذا الأسبوع، وخاصة بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتن هذا الأسبوع أن موسكو يجب أن تدرس الحد من صادرات اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل.

ويعتقد مراقبون أن سعر الفضة من المتوقع أن ينجح بتحقيق الهدف الممتد بشكل مباشر للوصول عند 31.00 دولار في الفترة المقبلة، خاصة مع التوقعات المستوى بتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي مرجحًا خلال الفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن تماسك مستوى 31.00$ أمام الاندفاع الصاعد الحالي قد يجبر السعر على الارتداد هبوطًا للتوجه نحو اختبار الدعم المحوري 30.06$ قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

‎سعر جرام الفضة بالمصنعية اليوم

أونصة الفضة: 1,654.375

الفضة النقية عيار999: حوالي 53.08

الفضة البريطانية عيار 958: حوالي 50.90

الفضة الاسترليني عيار 925: حوالي 49.15

فضة العملات عيار 900: حوالي 47.82

فضة المجوهرات عيار 800: حوالي 42.51

فضة عيار 880: حوالي 46.76

سعر الفضة اليوم شراء جديد

سعر جرام الفضة: 70.74

أونصة الفضة: 2,183.775

سبيكة الفضة 50 جرام: 3,497.21

سبيكة الفضة 100 جرام: 6,967.83

سبيكة الفضة 200 جرام: 13,297.38

سبيكة الفضة 250 جرام: 16,355.78

سبيكة الفضة 500 جرام: 32,392.42

سبيكة الفضة 1 كيلو: 63,827.43

سعر الفضة اليوم إعادة بيع

سعر جرام الفضة: 52.87

أونصة الفضة: 1,644.346

سبيكة الفضة 50 جرام: 2,643.35

سبيكة الفضة 100 جرام: 5,286.71

سبيكة الفضة 200 جرام: 10,573.42

سبيكة الفضة 250 جرام:13,216.77

سبيكة الفضة 500 جرام: 26,433.54

سبيكة الفضة 1 كيلو: 52,867.09

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