تعرف على سعر النحاس والمعادن اليوم السبت 21- 9-2024

سعر النحاس والمعادن اليوم السبت 21 سبتمبر 2024.. يعتبر سعر النحاس والمعادن الأخري من المؤشرات الرئيسية في الاقتصاد العالمي، حيث يلعب النحاس دورًا حيويًا في العديد من الصناعات، مثل البناء والتشييد، والتكنولوجيا، والطاقة. مع ازدياد الطلب على الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، وتتأثر أسعار النحاس بعدة عوامل، منها السياسات الاقتصادية للدول الكبرى، والتغيرات في إنتاج المناجم. كما أن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر يزيد من الطلب على النحاس في التطبيقات مثل الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة.

بالإضافة إلى النحاس، تتأثر أسعار المعادن الأخرى مثل الألمنيوم والنيكل والزنك أيضًا بالعوامل الاقتصادية والبيئية. لذلك، يُعدّ متابعة هذه الأسعار أمرًا مهمًا للمستثمرين والشركات على حد سواء لضمان اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

تستعرض جريدة "الموجز" اليوم سعر النحاس في مصر وفي بورصة المعادن، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

أسعار النحاس اليوم

شهدت أسعار النحاس اليوم تباينًا ملحوظًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

- تراوح سعر الكيلو جرام من النحاس بين 280 و297 جنيهًا.

- بلغ سعر الطن النحاس اليوم نحو 297 ألف جنيه.

- استقر سعر طن النحاس الأحمر الخردة عند 160 ألف جنيه.

- وسجل النحاس الأصفر سعر 105 آلاف جنيه للطن.

- ثبت سعر الكيلو جرام من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا.

- أسعار النحاس في بورصة المعادن.

سعر النحاس والمعادن اليوم

‎بكام سعر النحاس اليوم

واصلت أسعار النحاس تقلباتها في بورصة المعادن، وجاءت الأسعار كالتالي:

- بلغ السعر الحالي للنحاس نحو 4.2130 دولارًا للطن.

- سعر الإغلاق الأخير للنحاس نحو 4.0735 دولارًا.

- وحقق النحاس أعلى مستوى له عند 4.2360 دولارًا للطن.

- ووصل أدنى سعر للنحاس إلى 4.1960 دولارًا.

أسعار النحاس الخردة

تفاوتت أسعار النحاس الخردة بناءً على نقائه وجودته، وجاءت الأسعار كالتالي:

- تراوح سعر الكيلو جرام من خردة النحاس بين 200 و400 جنيه.

- بلغ النحاس الأصفر بين 280 و300 جنيه للكيلو حسب المنطقة.

- تراوحت أسعار خردة النحاس الأحمر بين 240 و280 جنيهًا للكيلو.

- بينما استقر النحاس النقي بين 330 و400 جنيه للكيلو.

- استقر سعر النحاس المخلوط بين 280 و300 جنيه للكيلو.

‎سعر المعادن اليوم في مصر

إلى جانب النحاس، شهدت المعادن الأخرى استقرارًا نسبيًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

- سجل الألومنيوم سعر 2,531.00 دولارًا.

- بلغ سعر البلاتين 985.80 دولارًا.

- وصل سعر الذهب إلى 2,608.80 دولارًا.

- سجلت الفضة نحو 31.065 دولارًا.

- بلغ سعر الرصاص 2,043.00 دولارًا.

- وصل سعر القصدير إلى 31,805.00 دولارًا.

- حقق سعر النيكل نحو 15,935.00 دولارًا.

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