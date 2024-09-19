اعرف أسعار النحاس والمعادن اليوم الخميس 19-9-2024 في بورصة المعادن

تتصدر أسعار النحاس والمعادن يوميًا محركات البحث, وتُعتبر المعادن مثل النحاس من الموارد الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في العديد من الصناعات والقطاعات الاقتصادية, بفضل خصائصه الفريدة، مثل التوصيل الكهربائي الممتاز والمرونة والمتانة. يشمل استخدامه صناعة الأسلاك الكهربائية، الأنابيب، والأجهزة الإلكترونية.

سعر النحاس والمعادن



يهتم العديد من المستثمرين والتجار والصناع بمتابعة أسعار النحاس والمعادن بشكل يومي، نظرًا لدور هذه المعادن الحيوي في مختلف الصناعات الأساسية, لذا تقدم جريدة "الموجز" تحديثًا حول أسعار النحاس والمعادن اليوم، الخميس 19 سبتمبر 2024، وفقًا لبيانات بورصة المعادن.

سعر النحاس اليوم

تراوحت أسعار النحاس اليوم بين 280 و297 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر طن النحاس 297 ألف جنيه.

بلغ سعر طن النحاس الأحمر الخردة 160 ألف جنيه.

استقر سعر طن النحاس الأصفر عند 105 آلاف جنيه.

سجل سعر الكيلو من النحاس الأصفر 299 جنيهًا.

أسعار النحاس في بورصة المعادن

تفاوتت أسعار النحاس في بورصة المعادن على النحو التالي:

سعر النحاس

سعر النحاس الحالي: سجل 4.3630 دولارًا للطن.

سعر الإغلاق الأخير: بلغ 4.2360 دولارًا للطن.

أعلى سعر: حقق 4.3790 دولارًا للطن.

أدنى سعر: وصل إلى 4.2415 دولارًا للطن.

أسعار النحاس الخردة اليوم

تفاوتت أسعار النحاس الخردة حسب درجة نقاء المعدن:

سعر النحاس

خردة النحاس الطري: تراوحت أسعارها بين 200 و400 جنيه مصري للكيلو.

خردة النحاس الأصفر: سجلت بين 280 و300 جنيه مصري للكيلو.

خردة النحاس الأحمر: بلغت بين 240 و280 جنيهًا للكيلو.

النحاس النقي: استقرت بين 330 و400 جنيه مصري للكيلو.

النحاس المخلوط: سجلت بين 280 و300 جنيه مصري للكيلو.

أسعار المعادن الأخرى اليوم

استقرت أسعار المعادن الأخرى بشكل نسبي:

الألومنيوم: سجل 2,561.00 دولارًا.

البلاتين: بلغ 992.10 دولارًا.

الذهب: وصل إلى 2,610.70 دولارًا.

الفضة: سجلت 31.483 دولارًا.

الرصاص: بلغ 2,076.00 دولارًا.

القصدير: سجل 31,594.00 دولارًا.

النيكل: حقق 16,456.00 دولارًا.

تتمتع هذه المعادن بأهمية خاصة نظرًا لاستخداماتها المتعددة في بناء وتطوير البنية التحتية، صناعة السيارات، الإلكترونيات، والعديد من التطبيقات الصناعية الأخرى.

اقرأ أيضًا: الآن.. سعر النحاس والمعادن اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024

سعر النحاس اليوم الأحد 7 يوليو 2024