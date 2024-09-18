أسعار النحاس والمعادن اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 في بورصة المعادن

تثير أسعار النحاس والمعادن اهتمامًا واسعًا بين التجار والمستهلكين، نظرًا لأهمية المعادن في العديد من الصناعات المحلية والعالمية,لذا، تستعرض جريدة “الموجز” تحديثات أسعار النحاس والمعادن في الأسواق المحلية والعالمية ليوم الأربعاء، 18 سبتمبر 2024،وفقًا لبيانات بورصة المعادن.

أسعار النحاس اليوم

سيطر الاستقرار على أسعار النحاس اليوم،, سجلت الأسعار التالية:

تراوحت أسعار كيلو النحاس بين 280 و297 جنيهًا.

بلغ سعر طن النحاس 297 ألف جنيه.

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة 160 ألف جنيه.

حُدد سعر طن النحاس الأصفر في بورصة المعادن بـ105 آلاف جنيه.

استقر سعر النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

أسعار النحاس في بورصة المعادن

تباينت أسعار النحاس في بورصة المعادن بشكل ملحوظ، وسجلت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر النحاس الحالي 4.3005 دولارًا للطن.

سجل سعر الإغلاق الأخير للنحاس 4.2360 دولارًا للطن.

حقق أعلى سعر للنحاس 4.3025 دولارًا لكل طن.

وصل أدنى سعر للنحاس إلى 4.2380 دولارًا لكل طن.

أسعار النحاس الخردة اليوم

تنوعت أسعار النحاس الخردة بناءً على درجة نقائه، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار النحاس

راوحت أسعار كيلو جرام خردة النحاس بين 200 و400 جنيه مصري.

بلغت أسعار كيلو جرام خردة النحاس الأصفر بين 280 و300 جنيه مصري، حسب مكان البيع وجودة النحاس.

سجلت أسعار خردة النحاس الأحمر بين 240 و280 جنيهًا مصريًا للكيلو جرام.

تباينت أسعار النحاس النقي بين 330 و400 جنيه مصري للكيلو جرام.

استقرت أسعار النحاس المخلوط بين 280 و300 جنيه مصري.

أسعار المعادن الأخرى اليوم

شهدت المعادن الأخرى تباينًا في أسعارها في بورصة المعادن، وسجلت الأسعار كالتالي:

سعر النحاس اليوم

الألومنيوم: 2,539.50 دولارًا للطن.

البلاتين: 983.70دولارًا للطن.

الزنك: 2,705.00 دولارًا للطن.

البلاديوم: 903.00 دولارًا للطن.

الذهب: 2,601.90 دولارًا.

الفضة: 30.945 دولارًا.

دولارًا. الرصاص: 1,972.00 دولارًا.

القصدير: 31,024.00 دولارًا.

النيكل: 15,906.50 دولارًا.

العوامل المؤثرة على أسعار النحاس والمعادن

تتأثر أسعار النحاس والمعادن الأخرى بشكل كبير بالتغيرات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تقلبات العرض والطلب، والتغيرات في أسعار الطاقة، والتطورات في السياسات التجارية والاقتصادية.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد الأسعار في الأسواق المحلية على العوامل الاقتصادية الوطنية مثل تكلفة النقل، والتكاليف الإنتاجية، والضرائب.

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