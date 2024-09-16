اعرف وصل كام .. ننشر أسعار النحاس اليوم الاثنين 16-9-2024

أسعار النحاس فى مصر .. شهدت أسعار النحاس اليوم الاثنين 16-9-2024، استقرار داخل الأسواق، ويهتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة أسعار النحاس ومتابعتها لحظة بلحظة، والشاهد على ذلك عمليات البحث التى لا تنقطع على المنصات الالكترونية المختلفة، التي لاينقطع للبحث عن آخر تحديثات أسعار النحاس.

يستعرض " الموجز"، خلال السطور التالية أسعار النحاس بأنواعه المختلفة داخل الأسواق المحلية.

أسعار النحاس

أسعار النحاس اليوم داخل بورصة المعادن

ويعتبر النحاس من المعادن التي تتمتع بقيمة عالية، حبت ان العدبد من المواطنين يفضلون الاستثمار في النحاس .

كما أن معدن النحاس يدخل فى العديد من الصناعات الهامة، وتستهدف الدولة زيادة الاهتمام بملف الصناعة، والعمل على حل مشكلاته وتذليل المعوقات، بما ينعكس كمؤشرات جادة للتشغيل والإنتاج والتصدير.

أسعار النحاس اليوم في مصر



-سجل سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم 3.749 دولار.

- سجل أعلى سعر اليوم لخام النحاس بالبورصة 3.7600 دولار.

- سجل أدنى سعر اليوم لخام النحاس 3.7180 دولار.



أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر



-سجل سعر كيلو النحاس اليوم بين 280 إلى 297 جنيهًا.

- وسجل سعر طن النحاس اليوم 297 ألف جنيه.

- وسجلت أسعار طن النحاس الأحمر الخردة اليوم 160 ألف جنيه في بورصة المعادن.

وسجلت أسعار طن النحاس الأصفر عند 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن.

استقرت أسعار الرفوف من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.



أنواع النحاس فى مصر

يوجد نوعان من النحاس، أحدهما يتمتع باللون الفاتح ويحتوي على درجة حمراء ويعتبر من أجمل أنواع النحاس، والآخر يتميز باللون الأصفر وله بريق لأنه يشبه معدن الذهب.

ويتميز معدن النحاس باللون الأصفر، بأنه سبيكة من النحاس مخلوط مع عنصر الزنك كما أنه يعتبر من النوع الأقل سعر وأوسع انتشار في أسواق مصر لأنه من الأنواع التي تدخل في استخدام تصنيع زخارف البيوت وتصنيع المسامير.

أما معدن النحاس باللون الأحمر حيث يضم هذا النوع مجموعة من المعادن التي تحتوي على تركيبة تضم عناصر مثل القصدير الرصاص والزنك التي تضاف معه، كما يتميز هذا النوع بأنه أغلى سعرًا من غيره من المعادن.

اقرأ ايضا:

اعرف وصل كام؟.. أسعار النحاس اليوم الخميس 5-9-2024 وأماكن البيع في مصر

أسعار النحاس والمعادن اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024