أسعار النحاس والمعادن اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

تتفاوت أسعارالنحاس والمعادن اليوم السبت 14-9-2024، إذ شهدت بورصة المعادن العالمية تحركات طفيفة, وسجل سعر النحاس اليوم نحو 4.2360 دولار للطن، بينما تراوحت الأسعار في السوق المصري بين 280 و297 جنيهًا للكيلو.

سعر النحاس في بورصة المعادن

ترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار النحاس والمعادن في بورصة المعادن, وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل النحاس اليوم في بورصة المعادن حوالي 4.0760 دولارًا للطن.

بدأ السعر عند افتتاح جلسة البورصة اليوم بقيمة 4.2095 دولار.

وارتفع إلى أعلى مستوى له عند 4.2500 دولار.

تراجع أدنى سعر إلى 4.1860 دولار، ليغلق عند 4.2360 دولار.

سعر النحاس اليوم

سعر النحاس في السوق المصري

استقرت أسعار النحاس في الأسواق المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوح سعر كيلو النحاس بين 280 و297 جنيهًا.

بلغ سعر طن النحاس 297 ألف جنيه.

وصل سعر طن النحاس الأحمر الخردة إلى 160 ألف جنيه.

سجل سعر طن النحاس الأصفر حوالي 105,000 جنيه.

استقرت أسعار الرفوف المصنوعة من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

أسعار المعادن الأخرى اليوم

شهدت أسعار المعادن الأخرى تباينًا في بورصة المعادن، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الألومنيوم

الألومنيوم: 2,475.00 دولارًا للطن.

البلاتين: 1,001.00 دولارًا للطن.

الزنك: 2,904.00 دولارًا للطن.

البلاديوم: 1,073.00 دولارًا للطن.

الذهب: 2,606.20 دولارًا للطن.

الفضة: 31.065 دولارًا للطن.

الرصاص: 2,043.00 دولارًا للطن.

القصدير: 31,406.00 دولارًا للطن.

النيكل: 15,935.00 دولارًا للطن.

أسعار الحديد في مصر

وجاءت أسعار الحديد اليوم السبت كالتالي:

حديد المراكبي: 41,000 جنيه للطن.

حديد عطية: 39,000 جنيه للطن.

حديد العشري: 38,800 جنيه للطن.

حديد الجيوشي: 39,000 جنيه للطن.

حديد سرحان: 38,800 جنيه للطن.

حديد الجارحي: 39,000 جنيه للطن.

حديد عز: 41,500 جنيه للطن.

حديد بشاي: 41,200 جنيه للطن.

حديد العتال: 39,000 جنيه للطن.

حديد المعادي: 38,800 جنيه للطن.

حديد مصر ستيل: 39,000 جنيه للطن.

حديد بيانكو: 38,800 جنيه للطن.

حديد المصريين: 41,100 جنيه للطن.

حديد الكومي: 38,800 جنيه للطن.

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