أسعار النحاس والمعادن اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 في بورصة المعادن

أسعار النحاس والمعادن.. تستقطب أسعار النحاس والمعادن اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، نظرًا لأثرها المباشر على العديد من الصناعات, وتستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار النحاس والمعادن اليوم وفقًا لبورصة المعادن.

سعر النحاس اليوم

شهدت أسعار النحاس اليوم الخميس في بورصة المعادن العالمية، حالة من الارتفاع الطفيف, وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر النحاس حوالي 4.2360 دولارًا.

بدأ سعر النحاس اليوم في بورصة المعادن عند 4.2095 دولارًا للطن.

بلغ أعلى سعر له 4.2500 دولارًا, بينما وصل أدنى سعر إلى 4.1860 دولارًا.

سجل آخر إغلاق له عند 4.2360 دولارًا.

سعر النحاس في الأسواق المصرية

استقرت أسعار النحاس في الأسواق المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي

تراوح سعر كيلو النحاس بين 280 و297 جنيهًا مصريًا.

بلغ سعر طن النحاس 297 ألف جنيه مصري.

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة حوالي 160 ألف جنيه.

وصل طن النحاس الأصفر إلى 105,000 جنيه.

سجل سعر الرفوف المصنوعة من النحاس الأصفر نحو 299 جنيهًا للكيلو.

أسعار المعادن الأخرى

تفاوتت أسعار المعادن في بورصة المعادن اليوم، وجاءت على النحو التالي:

سعر النحاس اليوم

بلغ سعر الألومنيوم 2,475.00 دولارًا للطن.

سجل سعر البلاتين 1,001.00 دولارًا للطن.

وصل سعر الزنك إلى 2,904.00 دولارًا للطن.

سجل سعر البلاديوم نحو 1,073.00 دولارات للطن.

حقق سعر الذهب نحو 2,606.20 دولارًا.

سجلت الفضة نحو 31.065 دولارًا.

بلغ سعر الرصاص 2,043.00 دولارًا.

وصل سعر القصدير إلى 31,805.00 دولارًا.

حقق سعر النيكل نحو 15,935.00 دولارًا.

سعر النحاس

يعتبر النحاس والمعادن الأخرى من العناصر الأساسية في حياتنا اليومية، والتي تلعب دوراً مهمًا في العديد من الصناعات والتطبيقات, ويُستخدم النحاس بشكل واسع في صناعة الأسلاك الكهربائية والإلكترونيات بفضل قدرته الممتازة على توصيل الكهرباء, ويستخدم في تصنيع أنظمة التدفئة والتبريد، وكذلك في صناعة الأنابيب والمواسير.

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