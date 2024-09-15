سعر الألومنيوم اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 في الأسواق

تعد متابعة سعر الألومنيوم من الموضوعات المهمة للمستثمرين والمصنعين على حد سواء، نظرًا لأهمية هذه المادة في العديد من الصناعات الرئيسية مثل صناعة السيارات، الطائرات، البناء، والتغليف, بفضل خفة وزنه ومقاومته العالية للتآكل, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 15-9-2024, وفقًا لشركة مصر للألومنيوم.

أسعار الألومنيوم اليوم

شهد سعر الألومنيوم في السوق المصرية استقرارًا ملحوظًا خلال شهر سبتمبر 2024، عقب إعلان شركة مصر للألومنيوم تثبيت أسعار منتجاتها, وجاء ذلك بعد سلسلة من التخفيضات التي شهدها الشهر الماضي, والتي تراوحت بين 5 إلى 10 آلاف جنيه للطن.

سعر الألومنيوم اليوم

جاءت أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 15-9-2024, وفقًا لقائمة أسعار شركة مصر للألومنيوم كالتالي:

سجل الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150,150 جنيهًا للطن، تسليم مخازن نجع حمادي، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.

استقر سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H12 عند 150 ألف جنيه للطن, بدون ضريبة القيمة المضافة التي تمثل 14%.

أسعار سلندرات الألومنيوم ولفاتها

أسعار الألومنيوم

بلغت سلندرات الألومنيوم بأطوال تتراوح بين 2.5 إلى 5 أمتار حوالي 140 ألف جنيه للطن.

سجلت أسعار لفات الألومنيوم بسمك 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه للطن.

وصلت شرائح الألومنيوم الباردة إلى 158 ألف جنيه للطن.

استقرت أسعار لفات الألومنيوم البارد عند 156 ألف جنيه للطن.

أسعار الألومنيوم الخردة

استمرت أسعار الألومنيوم الخردة في السوق المحلية لعام 2024 في الاستقرار، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر الألومنيوم

تراوح سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري حول 59 جنيهًا.

سجل الألومنيوم الخردة الردياتير نحو 37 جنيهًا للكيلو.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة عند 58 جنيهًا.

وصل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف إلى 35 جنيهًا.

بلغ سعر الكيلو من الخردة الناشف البلدي نحو 30 جنيهًا.

تعد شركة مصر للألومنيوم واحدة من أكبر الشركات في مجال إنتاج الألومنيوم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولها دور محوري في صناعة الألومنيوم في مصر.

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