أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024.. جديد وخردة

أسعار الألومنيوم اليوم.. أعلنت شركة مصر للألومنيوم تثبيت أسعار منتجاتها للمصانع خلال شهر سبتمبر الجاري، بعد سلسلة من التخفيضات الشهر الماضي تراوحت بين 5 إلى 10 آلاف جنيه للطن, يأتي هذا القرار في ظل مساعي الشركة للحفاظ على استقرار السوق وسط تقلبات شهدتها الأسعار في الأشهر الماضية.

أسعار الألومنيوم اليوم

شهدت أسعار الألومنيوم استقرارًا ملحوظًا في بداية سبتمبر، بعد أن خُفِضت الشهر الماضي, وتستعرض جريدة “الموجز” أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024،وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14

سجل سعر الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150,150 جنيهًا للطن، تسليم مخازن نجع حمادي، دون احتساب 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر سلك الألومنيوم 9 مم و9.5 مم H12

استقر سعر سلك الألومنيوم 9 مم و9.5 مم H12 عند 150 ألف جنيه للطن، مما يعكس استقرار الأسعار مقارنة بالشهر الماضي.

أسعار سلندرات الألومنيوم (2.5 إلى 5 متر)

بلغت أسعار سلندرات الألومنيوم، التي تتراوح أطوالها بين 2.5 إلى 5 متر، نحو 140 ألف جنيه للطن.

لفات الألومنيوم بسمك 6 مم

سجلت لفات الألومنيوم بسمك 6 مم حوالي 155.5 ألف جنيه للطن، ما يعكس توجه الشركة نحو تثبيت الأسعار بعد التغيرات الأخيرة.

أسعار شرائح الألومنيوم الباردة

وصلت أسعار الشرائح الباردة إلى 158 ألف جنيه للطن، في حين استقر سعر لفات الألومنيوم البارد عند 156 ألف جنيه للطن.

سعر الألومنيوم اليوم

أسعار الألومنيوم الخردة في مصر 2024

شهدت أسعار الألومنيوم الخردة استقرارًا في السوق المحلي لعام 2024، وتفاوتت الأسعار تبعًا للنوع، وجاءت كالتالي:

بلغ متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري حوالي 59 جنيهًا مصريًا.

واستقر سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الردياتير عند 37 جنيهًا مصريًا.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة عند 58 جنيهًا.

بلغ سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف نحو 35 جنيهًا.

واستقر سعر الكيلو من الخردة الناشف البلدي عند 30 جنيهًا.

سعر الألومنيوم اليوم

يُعَد الألومنيوم من المعادن الاستراتيجية في مصر، ويدخل في العديد من الصناعات الحيوية مثل البناء، والسيارات، والتعبئة والتغليف، والكهرباء، والإلكترونيات, وأي تغيّر في أسعاره يؤثر بشكل مباشر على هذه الصناعات وعلى الاقتصاد المصري بشكل عام، مما يبرز أهمية متابعة مستجدات أسعار الألومنيوم وتأثيراتها.

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