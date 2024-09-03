ننشر أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات.. إنفوجراف

أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات.. مع نهاية اليوم الثلاثاء الموافق 3-8-2024، استقر سعر الألومنيوم اليوم للطن في الأسواق الذي يعكس حالة التوازن بين الطلب القوي من الصناعات المختلفة وتوفر المعروض من هذا المعدن.

وقد شهدت أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات استقرارًا وفقًا لما كشف عنه المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، معلنًا قيام شركة مصر للألومنيوم بتثبيت أسعار توريد منتجاتها للمصانع خلال الشهر الجاري.

أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات

وسبق أن قامت شركة مصر للألومنيوم بتخفيض الشهر الماضي بما يصل لنحو 5 و 10 آلاف جنيه للطن، وقد وصلت الأسعار لناحية الاستقرار هذا الشهر.

الموجز يستعرض آخر تحديث طرأ على أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات الثلاثاء الموافق 3-8-2024، والذي بدوره يعكس العوامل الاقتصادية والتجارية المؤثرة على السوق العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات

سجلت أسعار الألومنيوم السلك 9 مم و 9.5 مم H14 نحو 150.150 ألف جنيه خلال الشهر الجاري تسليم مخازن نجح حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة .

سجلت أسعار السلك 9 مم و 9.5 مم H12 نحو 150 ألف جنيه خلال سبتمبر الجاري

وأسعار السلندرات (2.5 إلى 5 متر) نحو 140 ألف جنيه.

بلغت أسعار لفات الألمونيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه خلال الشهر الجاري.

وسجلت شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه.

وسجلت لفات الألمونيوم البارد نحو 156 ألف جنيه.

أسعار الألومنيوم اليوم

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للألومنيوم سبق وثبتت أسعار الألومنيوم اليوم خلال شهري يونيو ويوليو، في حين شهدت أسعار الألومنيوم المورد للمصانع ارتفاعا بما يتراوح بين 50 إلى 55 ألف جنيه للطن خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بدون ضريبة القيمة المضافة.

ومن المعروف أن شركة مصر للألومنيوم ما زالت تستحوذ على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، بينما يُستورد باقي الاحتياجات من الخارج، وبالتالي فهي تصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

ورغم هذا الثبات من المتوقع أن يشهد سعر الألومنيوم تقلبًا على المدى القصير بسبب عدة عوامل منها:

استمرار التقلبات في أسعار النفط والغاز الطبيعي، قد تشهد تكاليف إنتاج الألومنيوم ارتفاعًا، مما يؤثر على الأسعار. أي تغييرات في الرسوم الجمركية أو القيود التجارية من قبل الدول الكبرى قد تؤدي إلى تغييرات مفاجئة في الأسعار. مع زيادة الاستثمارات في تقنيات جديدة لإنتاج الألومنيوم بشكل أكثر كفاءة وبتكلفة أقل، قد نشهد استقرارًا أو حتى انخفاضًا في الأسعار على المدى الطويل.

إقرأ أيضًا:

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 في مصر

أسعار الدواجن والبط اليوم الثلاثاء 3-9-2024 في الأسواق والمزارع