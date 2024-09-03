أسعار الدواجن والبط اليوم الثلاثاء 3-9-2024 في الأسواق والمزارع

يريد عدد كبير من المواطنين معرفة أسعار الدواجن والبط اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 الأسواق والمزارع، حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص عن أسعار الدواجن والبط اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر الجاري في الأسواق، وذلك بعد ارتفاع أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

وشهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر استقرارًا في الأسواق والمزارع وذلك بعد ارتفاعها بشكل طفيف خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار الدواجن اليوم

ويوضح الموجز على النحو التالي أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق:

سعر الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 67 جنيهًا، لتصل للمستهلك ما بين 72 إلي 77 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء

سجل سعر كيلو الفراخ الحمراء البلدي 75 جنيهًا، وتصل للأسواق ما بين 80 إلى 85 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيها، لتصل في الأسواق ما بين 95 إلى 98 جنيهًا.

سعر الدواجن أمهات اليوم الثلاثاء

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 63 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 68 و 73 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيهًا

وتعد الدواجن واحدة من أكثر الأغذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية، فهي مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة، مثل فيتامين ب12، وفيتامينات أخرى من مجموعة وفيتامين ب3 وفيتامين ب6.

أسعار البط اليوم الثلاثاء

سجل سعر كيلو البط 100 و130 جنيها للكيلو

سعر البط المسكوفي اليوم الثلاثاء

تراوح سعر كيلو البط المسكوفي اليوم الثلاثاء بين 100 و110 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

أسعار البيض اليوم الثلاثاء

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 155 إلى 158جنيهًا لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 155 إلى 158 لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 155 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 160جنيهًا.

ويحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي، حيث يعد البيض واحدًا من أفضل مصادر البروتين المتاحة في العديد من أنحاء العالم.

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